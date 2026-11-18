Du möchtest dir am Black Friday eine Heißluftfritteuse zulegen? Stiftung Warentest hat 22 Airfryer getestet, zwölf davon schneiden mit "gut" ab.

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Pommes, Gemüse oder Hähnchen und das alles mit wenig Öl: Airfryer sind aus vielen Küchen kaum noch wegzudenken. Rund um den Black Friday am 27. November dürften die praktischen Küchengeräte wieder zu besonders attraktiven Preisen angeboten werden. Doch welches Modell ist sein Geld tatsächlich wert?



Einen guten Anhaltspunkt liefert der aktuelle Test der Stiftung Warentest. Die Verbraucherorganisation hat 2026 insgesamt 22 Heißluftfritteusen unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Zwölf Geräte erhielten die Note "gut". Die Tester kauften die Modelle im Frühjahr 2026 ein, die Preise lagen zwischen 80 und 280 Euro. Unter den getesteten Marken finden sich unter anderem Philips, Ninja, Cosori, Bosch, Tefal, Braun und AEG.

Diese vier Airfryer stechen im Test hervor

1. Philips 5000 Series Steam NA547/07: Testsieger mit einem Garraum



Wer einen klassischen Airfryer mit nur einem Garraum sucht, sollte sich dieses Modell von Philips genauer ansehen. Laut der externen Auswertung ist es der Testsieger unter den Einraum-Geräten. Das Modell punktet insbesondere bei der Zubereitung von Pommes frites und eignet sich für alle, die eine unkomplizierte Heißluftfritteuse für den Alltag suchen.



2. Cosori Turbo Tower Pro Smart CAF-DC123S-DDER: Testsieger mit zwei Garräumen



Du möchtest gerne mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten? Dann könnte dieses Modell von Cosori interessant sein. Der Airfryer verfügt über zwei Garräume, die unabhängig voneinander gesteuert werden können. Laut der externen Auswertung ist er der Testsieger unter den Doppel-Airfryern. Besonders praktisch: Du kannst beispielsweise Gemüse und Kartoffeln gleichzeitig zubereiten, ohne dass beides dieselbe Temperatur oder Garzeit benötigt.



3. Bosch Serie 4 MAF462B1: Preis-Leistungs-Tipp



Nicht immer muss es das teuerste Modell sein. Der Bosch Serie 4 wird in der externen Auswertung als Preis-Leistungs-Tipp genannt. Er bietet einen klassischen Garraum und ist damit eine interessante Option für alle, die ein solides Gerät suchen, ohne besonders viel Geld auszugeben.



4. Medion P20 XXL Twin MD11760: Günstiger Doppel-Airfryer



Wer zwei Garräume möchte, aber nicht allzu viel ausgeben will, sollte sich den Medion P20 XXL Twin ansehen. Das Gerät wird in der Auswertung als günstiger Tipp unter den Doppel-Airfryern hervorgehoben. Damit könnte es eine interessante Alternative zu den teureren Modellen sein.

Ein oder zwei Garräume: Welcher Airfryer passt zu dir?

. © Getty Images

Bei der Auswahl kommt es vor allem darauf an, wie du das Gerät im Alltag nutzen möchtest.



Airfryer mit einem Garraum: Diese Modelle sind kompakter und häufig günstiger. Für kleinere Haushalte und alle, die hauptsächlich einzelne Gerichte zubereiten, kann das vollkommen ausreichen.



Airfryer mit zwei Garräumen: Sie bieten mehr Flexibilität, weil du zwei unterschiedliche Speisen gleichzeitig bei verschiedenen Temperaturen und Garzeiten zubereiten kannst. Das ist besonders praktisch, wenn du regelmäßig für mehrere Personen kochst. Allerdings benötigen diese Geräte mehr Platz auf der Arbeitsfläche.

Nicht der größte Rabatt entscheidet

Der aktuelle Test zeigt, dass es bereits für vergleichsweise wenig Geld gute Heißluftfritteusen gibt. Du musst also nicht automatisch zum teuersten Modell greifen. Entscheidend ist, wie viel Platz du hast, für wie viele Personen du kochst und welche Speisen du besonders häufig zubereiten möchtest.

Unser Tipp: Vergleiche vor dem Kauf unbedingt die genaue Modellbezeichnung mit den Testergebnissen von Stiftung Warentest. So kannst du am Black Friday ein echtes Schnäppchen machen – und vermeidest, dich später über einen Fehlkauf zu ärgern.