Reines Meersalz aus Essex? Von wegen! Dem teuren Salz ist noch etwas beigemischt.

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Rund 4,49 Euro zahlt man für 250 Gramm "Maldon Meersalzflocken" in heimischen Supermärkten. Das ist ein Kilopreis von fast 18 Euro. Ein Kilo Bad Ischler Tafelsalz kostet im Vergleich unter 1,40 Euro. Das ist ein eklatanter Preisunterschied für Salz. Dafür kann man zumindest erwarten, dass das noble Salz der Luxusbrand Maldon hält, was es verspricht. Sprich: dass man reine Meersalzflocken bekommt.

Beliebt in Küchen rund um die Welt

Die erwartet man nämlich, wenn man in das beliebte Edel-Salz investiert. Es wird auf der ganzen Welt verkauft und ist auch bei Profiköchen sehr beliebt. Ob es sein Geld wert ist? Da waren sich viele ohnehin nicht sicher - und sehen sich jetzt bestätigt.

Meersalz? Ja, aber ...

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Verkauft wird das Salz des britischen Familienbetriebs "Maldon Salt" als Meersalz: Die pyramidenförmigen Flocken kommen aus Essex und werden dort seit 1882 produziert. Jetzt hat sich allerdings herausgestellt, dass die Nobelmarke ihrem teuren Produkt wohl deutsches Steinsalz beimischt: Anrainer haben beobachtet, dass das Salz des Herstellers K+S säckeweise aus Lkws geladen wurde, so die britische "Times".

Der Verdacht, dass es sich bei den begehrten Salzflocken um eine Mogelpackung handelt, steht im Raum. Das Unternehmen redet sich auf das sogenannte "Salt-on-Salt"-Verfahren aus, bei dem das dem Meer entnommene Salzwasser durch die Zugabe von Steinsalz salziger wird. Allerdings wird das Produkt als "100 Prozent Meersalz aus Essex" verkauft.