1.000 Stück gratis: Lidl bringt das virale Döner Croissant nach Wien

Was als Aprilscherz begann, wird jetzt Realität. Das Lidl Döner Croissant kommt nach Österreich. Gemeinsam mit dem Kult-Dönerladen FERHAT Döner werden am 17. November in Wien 1.000 Exemplare kostenlos verteilt.

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Ein Croissant, gefüllt mit Dönerfleisch: Was zunächst nach einer ziemlich verrückten Kombination klingt, hat in Deutschland längst für einen regelrechten Food-Hype gesorgt. Jetzt dürfen auch österreichische Fans gespannt sein: Lidl Österreich holt das virale Döner Croissant gemeinsam mit FERHAT Döner nach Wien. Und das Beste daran? Die außergewöhnliche Kreation gibt es sogar kostenlos. Wer eines ergattern möchte, sollte allerdings schnell sein.

Das steckt im gehypten Döner Croissant

Für die Kreation wird das legendäre Lidl-Buttercroissant ordentlich aufgemotzt. Gefüllt wird es mit saftigem FERHAT-Dönerfleisch, Avocado, mildem Käse und einem cremigen Joghurtdressing. Eine Kombination, die zwei beliebte Klassiker miteinander vereint: französisches Frühstücksgebäck trifft auf türkischen Döner. Ob das ungewöhnliche Geschmacksexperiment hält, was der Hype verspricht, können Food-Fans schon bald selbst herausfinden.

Auch FERHAT-Döner-Chef Ferhat Yildirim zeigt sich gespannt auf das kulinarische Experiment. Schließlich sei die Kombination mit einem Buttercroissant etwas völlig Neues, genau das mache die Zusammenarbeit aber so spannend.

Symbolbild © Getty Images

1.000 Gratis-Croissants

Für die einmalige Österreich-Premiere geht es zurück zu den Wurzeln von FERHAT Döner. Schauplatz der Aktion ist die ursprüngliche Filiale in der Favoritenstraße 94 im zehnten Wiener Gemeindebezirk, die mittlerweile unter dem Namen Elif Falafel & Döner geführt wird.

Am Dienstag, dem 17. November 2026, verwandelt sich der Standort für einen Tag sogar in eine Lidl-Filiale. Das Team vom "Café am Rande der Freundlichkeit" wird dort die Döner Croissants persönlich verteilen. Insgesamt warten 1.000 Stück und zwar gratis. Ausgegeben wird zwischen 14 und 18 Uhr. Allerdings gilt: Solange der Vorrat reicht. Wer die außergewöhnliche Kreation unbedingt probieren möchte, sollte also nicht allzu lange warten.

Kommt das Döner Croissant bald in die Lidl-Filialen?

Vorerst ist die Aktion als einmaliges Pop-up-Event geplant. Ob das Döner Croissant künftig auch dauerhaft in österreichischen Lidl-Filialen erhältlich sein wird, ist noch offen. Ganz ausgeschlossen ist eine Fortsetzung damit aber nicht. Fest steht: Am 17. November bekommt Wien einen Food-Trend serviert, der einst als Scherz begann. Und bei 1.000 kostenlosen Exemplaren dürfte das Interesse durchaus groß sein.