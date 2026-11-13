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Festliches Menü

C.O.P. kehrt für den Advent in den Donauhof zurück

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Romantisch gedeckter Tisch mit Blumenvase bei Abenddämmerung, umgeben von warmem Lampenlicht.
© Getty Images
C.O.P. und der Wiener Donauhof laden im Advent 2026 gleich an vier Sonntagen zu einem gemeinsamen Genusserlebnis. 
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Manche kulinarischen Begegnungen sind einfach zu gut, um es bei einem einzigen Mal zu belassen. Genau das dürfte sich auch das Team hinter C.O.P. und dem Donauhof gedacht haben. Auf die erfolgreiche Premiere folgt eine Neuauflage mit festlicherem Menü, guten Weinen und jeder Menge Vorfreude. Wer dabei sein möchte, sollte allerdings schnell sein.

Kulinarisches Comeback

Das ursprüngliche Wiener Restaurant C.O.P. („Collection of Produce“) musste 2025 und dauerhaft schließen. Nun meldet sich das kulinarische Konzept mit ausgewählten Pop-up-Events zurück. Gemeinsam mit dem Donauhof bringt das Team an vier Adventsonntagen zwei unterschiedliche Küchenwelten an einen Tisch, die sich zu einem außergewöhnlichen Menü verbinden.

Im Mittelpunkt stehen dabei gutes Essen, ausgesuchte Weine und eine Atmosphäre, in der neben dem kulinarischen Erlebnis vor allem das gesellige Miteinander zählt Diesmal wird es passend zur Jahreszeit etwas festlicher. Auf unkomplizierten Genuss, großzügige Portionen und die entspannte Handschrift der beiden Gastgeber soll dabei aber keinesfalls verzichtet werden.

Dass der Donauhof dafür die passende Kulisse bietet, ist kein Zufall. Das Lokal in der Engerthstraße 141 in der Wiener Leopoldstadt verbindet historische Atmosphäre mit einem zeitgemäßen gastronomischen Konzept. Kulinarisch setzt das Team auf saisonale Produkte, eine österreichisch geprägte Küche mit internationalen Einflüssen und eine sorgfältig zusammengestellte Weinauswahl.

Vier Sonntage, ein gemeinsames Menü

Die Termine stehen bereits fest: An vier Sonntagen im Advent wird gemeinsam aufgekocht. Gäste können sich sowohl mittags als auch abends auf das gemeinsame Menü freuen. Der Preis pro Person beträgt 95 Euro. Die Termine im Überblick:

  • 29. November
  • 6. Dezember
  • 13. Dezember
  • 20. Dezember

Schnell sein lohnt sich

Dass die Nachfrage groß sein könnte, deutet bereits die erste Zusammenarbeit an. Laut Veranstalter waren beim vergangenen gemeinsamen Sonntag sämtliche Tische innerhalb von weniger als zwei Stunden vergeben. Wer sich also einen Platz für einen der vier Sonntage sichern möchte, sollte nicht allzu lange überlegen. Die Reservierungen sind bereits geöffnet.

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