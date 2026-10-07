Taubenkobel landet mit "TurboTaube" in Wiener Garage

Nach der Kunst zieht nun die Spitzenküche in die Astoria Garage ein. Der Taubenkobel bringt sein Advent-Pop-up heuer unter dem Namen "TurboTaube" in die Josefstadt.

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Der Taubenkobel macht auch heuer wieder Station in Wien. Barbara Eselböck und Vier-Hauben-Koch Alain Weissgerber verlassen für ihr traditionelles Advent-Pop-up das burgenländische Schützen am Gebirge und gastieren von 13. November bis 22. Dezember mit der "TurboTaube" in der Astoria Garage in der Josefstadt.

Die historische Garage in der Trautsongasse gilt als älteste erhaltene Hochgarage Wiens. Erst kürzlich sorgte dort die Astoria Artshow mit mehr als 80 Galerien für Furore. Nun folgt auf zeitgenössische Kunst die kreative Küche von Alain Weissgerber. Der ungewöhnliche Schauplatz passt dabei perfekt zum Konzept der Pop-up-Reihe.

Ungewöhnliche Orte gehören zum Konzept

Seit 2015 zieht das Taubenkobel-Team in der Vorweihnachtszeit nach Wien und sucht sich dafür bewusst Orte aus, die ursprünglich nichts mit Fine Dining zu tun haben. Jeder Schauplatz bekommt eine eigene Inszenierung und einen passenden Namen. Den Anfang machte 2015 "Zum Tauben Dogen" im Dogenhof in der Praterstraße. Zwei Jahre später folgte der "Brieftaubenkobel" in der Alten Post. 2018 zog das Team mit dem 'Lokvogel' in eine ehemalige Straßenbahnremise in Meidling, 2019 folgte der "Grand Kobel" im früheren Ballsaal des Hotel Donauhof.

Nach der pandemiebedingten Pause ging es mit dem "Taubensalon" in der Mannervilla weiter. 2022 verwandelte das Team eine ehemalige Mercedes-Werkstatt an der Wiedner Hauptstraße in den "Schraubenkobel".

Ungewöhnliche Orte gehören zum Konzept

Barbara Eselböck und Alain Weissgerber bringen Hochgenuss in die Astoria Garage. © Astoria Artshow

Seit 2015 zieht das Taubenkobel-Team in der Vorweihnachtszeit nach Wien und sucht sich dafür bewusst Orte aus, die ursprünglich nichts mit Fine Dining zu tun haben. Jeder Schauplatz bekommt eine eigene Inszenierung und einen passenden Namen. Den Anfang machte 2015 "Zum Tauben Dogen" im Dogenhof in der Praterstraße. Zwei Jahre später folgte der "Brieftaubenkobel" in der Alten Post. 2018 zog das Team mit dem 'Lokvogel' in eine ehemalige Straßenbahnremise in Meidling, 2019 folgte der "Grand Kobel" im früheren Ballsaal des Hotel Donauhof.

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Nach der pandemiebedingten Pause ging es mit dem "Taubensalon" in der Mannervilla weiter. 2022 verwandelte das Team eine ehemalige Mercedes-Werkstatt an der Wiedner Hauptstraße in den "Schraubenkobel".

2023 führte die Reihe ins Jugendstiltheater am Otto-Wagner-Areal. Im "Wunderkobel" wurde das Menü in mehreren Akten auf die besondere Umgebung abgestimmt. Ein Jahr später zog das Pop-up als "Diskokobel" in den Volksgarten und verband Spitzenküche mit Clubatmosphäre.

Zum zehnjährigen Pop-up-Jubiläum gastierte der Taubenkobel 2025 unter dem Namen "Vogelfrei" im Atelier Augarten. Mit der "TurboTaube" kehrt das Team nun wieder an einen Ort mit automobilem Hintergrund zurück. Wie Eselböck und Weissgerber die Astoria Garage kulinarisch inszenieren werden, ist noch nicht bekannt.