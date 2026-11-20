Die Remise Kagran sollte erweitert und mit Wohnungen überbaut werden. Doch veränderte Rahmenbedingungen haben das Vorhaben zu Fall gebracht, die Projektpartner haben den Vertrag aufgelöst.

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Das Projekt Remise Kagran wird nicht umgesetzt. Wie die Wiener Linien am Freitag bekannt gaben, haben sich seit dem Abschluss des Vertrags im Dezember 2022 wesentliche wirtschaftliche, technische und projektspezifische Rahmenbedingungen verändert. Eine Umsetzung des Projekts in der ursprünglich vereinbarten Form sei daher "wirtschaftlich und technisch nicht mehr zielführend".

Die Wiener Linien und das Generalentwicklerkonsortium aus S+B, Soravia, Arwag und Neues Leben haben sich deshalb darauf verständigt, den Generalentwicklervertrag für das Projekt einvernehmlich aufzulösen. Nach gemeinsamer Prüfung der weiteren Umsetzungsmöglichkeiten haben sich die Vertragsparteien für eine geordnete und einvernehmliche Beendigung der Zusammenarbeit entschieden. Damit werde für alle Projektpartner Planungssicherheit geschaffen.

Stillschweigen vereinbart

Im Rahmen der Auflösungsvereinbarung werden den Wiener Linien alle angefallenen Kosten durch den Generalentwickler gedeckt. Die Auflösung erfolgt für die öffentliche Hand kostenneutral. Über darüber hinausgehende Details der Vereinbarung wurde zwischen den Partnern Stillschweigen vereinbart. Die Remise dort sollte erweitert und auf einer Überplattung Wohnungen errichtet werden. Es gab bereits Vorarbeiten.

Die betroffenen Grundstücke bleiben im Eigentum der Wiener Linien und stehen für eine künftige Entwicklung weiterhin zur Verfügung. Über weitere Schritte werden die Wiener Linien zu gegebener Zeit informieren.

Eines dieser Grundstücke war auch Thema im Prozess gegen Wienwert-Chef Stefan Gruze und Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ). Es bestand der Verdacht, dass der Bezirkschef an Gruze ein internes Protokoll über ein Bauprojekt der Wiener Linien weitergegeben hat. Gruze kaufte die Flächen über eine Projektgesellschaft und veräußerte sie später an die Verkehrsbetriebe. Sowohl Gruze als auch Nevrivy wurden freigesprochen.