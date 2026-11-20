Militär-Skandal
Unteroffizier im Heeresspital hatte "Nazi-Schatz"
Wien. Ein brisanter Fall beschäftigt derzeit die Wiener Polizei und die Staatsanwaltschaft Wien: Gegen einen 50-jährigen Angehörigen des österreichischen Bundesheeres wird wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz ermittelt. Besonders brisant: Wie oe24 aus Polizeikreisen erfuhr, sollen seine eigenen Kameraden den Mann angezeigt haben.
NS-Fund im Heeresspital
Bei einer Durchsuchung im Heeresspital in Wien-Floridsdorf stellten die Ermittler mehrere Gegenstände mit NS-Bezug sicher. Darunter befanden sich oe24-Infos zufolge NS-Medaillen, NS-Münzen und eine NS-Gürtelschnalle. Die Gegenstände sollen dem Nationalsozialismus zuzuordnen sein und standen im Besitz des Verdächtigen.
Auch interessant
Hausdurchsuchung in OÖ
Doch damit nicht genug: Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde am Freitagmorgen auch die Wohnadresse des 50-Jährigen in Oberösterreich durchsucht. Dort machten die Ermittler einen weiteren brisanten Fund: Wie oe24 aus Polizeikreisen erfuhr, entdeckten die Beamten einen regelrechten "NS-Schatz" mit Hunderten Gegenständen aus der NS-Zeit.
Darüber hinaus wurden am Wohnsitz in Oberösterreich mehrere nicht registrierte Schusswaffen, Munition und Sprengmittel gefunden. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz laufen. Die sichergestellten Gegenstände werden nun genauer untersucht. Es gilt die Unschuldsvermutung.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden