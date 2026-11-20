Nazi-Fund im Bundesheer! Ein 50-jähriger Unteroffizier soll NS-Devotionalien gehortet haben. Ausgerechnet seine eigenen Kameraden sollen ihn angezeigt haben. Die Ermittlungen führten die Polizei zu einem unglaublichen Fund: Hunderte NS-Gegenstände, nicht registrierte Waffen und sogar Sprengmittel wurden sichergestellt.

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Wien. Ein brisanter Fall beschäftigt derzeit die Wiener Polizei und die Staatsanwaltschaft Wien: Gegen einen 50-jährigen Angehörigen des österreichischen Bundesheeres wird wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz ermittelt. Besonders brisant: Wie oe24 aus Polizeikreisen erfuhr, sollen seine eigenen Kameraden den Mann angezeigt haben.

NS-Fund im Heeresspital

Bei einer Durchsuchung im Heeresspital in Wien-Floridsdorf stellten die Ermittler mehrere Gegenstände mit NS-Bezug sicher. Darunter befanden sich oe24-Infos zufolge NS-Medaillen, NS-Münzen und eine NS-Gürtelschnalle. Die Gegenstände sollen dem Nationalsozialismus zuzuordnen sein und standen im Besitz des Verdächtigen.

Hausdurchsuchung in OÖ

Doch damit nicht genug: Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde am Freitagmorgen auch die Wohnadresse des 50-Jährigen in Oberösterreich durchsucht. Dort machten die Ermittler einen weiteren brisanten Fund: Wie oe24 aus Polizeikreisen erfuhr, entdeckten die Beamten einen regelrechten "NS-Schatz" mit Hunderten Gegenständen aus der NS-Zeit.

Darüber hinaus wurden am Wohnsitz in Oberösterreich mehrere nicht registrierte Schusswaffen, Munition und Sprengmittel gefunden. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz laufen. Die sichergestellten Gegenstände werden nun genauer untersucht. Es gilt die Unschuldsvermutung.