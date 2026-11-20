Scharfe Korrektur geht weiter. Techwerte taumeln. ATX vor dem 7. Verlusttag in Folge

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Die europäischen Börsen haben am Freitag ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Dem Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 droht der sechste Verlusttag in Folge; er sank auf ein Tief seit Juni. Zu Mittag lag der Eurozonen-Leitindex noch 1,46 Prozent im Minus auf 6.024,53 Punkten. In Frankfurt notierte der DAX um 1,28 Prozent schwächer bei 25.137,62 Zählern. Außerhalb der Eurozone fiel der FTSE-100 um 0,47 Prozent auf 10.403,58 Einheiten.

ATX stürzt ab

Der anhaltende Ausverkauf bei Technologiewerten an den internationalen Aktienmärkten und die damit einhergehende Risikoaversion am Markt haben am Freitag auch den Wiener Aktienmarkt stark in Mitleidenschaft gezogen. Am Freitagmittag lag der ATX 1,68 Prozent im Minus bei 6.271,73 Punkten. Damit steuert der österreichische Leitindex auf den siebenten Verlusttag in Folge und mit einem Abschlag von 5,8 Prozent auf die schwächste Wochenbilanz seit April 2025 zu.

Börsen-Crash

Börse in Frankfurt am Main. Die Deutsche Börse Frankfurt ist die größte der sieben Wertpapierbörsen in Deutschland © EPA

Schon in den USA war die Hoffnung auf einen Wandel der miesen Laune im Tech-Bereich durch einen erfolgreichen Börsengang von Anthropic schnell verflogen. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien der Erfinder des Chatbots Claude waren zwar am Donnerstag auch nach der Erstnotiz zunächst sehr gefragt gewesen, die Euphorie bröckelte dann aber. Nach einem Tageshoch von 115 US-Dollar schlossen die Papiere bei rund 97 Dollar. Im vorbörslichen Handel notierten sie zuletzt auch noch darunter.

"Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst, Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA halten an, und mögliche Folgen der Nvidia-Affäre schweben weiterhin über dem Markt", schrieb Analyst Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg. Anhaltende Zinssorgen sowie der feste US-Dollar seien zusätzliche Bremsklötze.

So gilt eine weitere Leitzinserhöhung in den USA im Dezember im Grunde als ausgemachte Sache. Am Markt wird aktuell mit einem Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten gerechnet, doch der US-Notenbanker Christopher Waller hatte zuletzt bereits auf eine Erhöhung um 0,50 Punkte gedrängt, wie zur Wochenmitte aus dem Protokoll zur jüngsten Fed-Sitzung hervorgegangen war.