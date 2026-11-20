Mitten in der Vorweihnachtszeit bangen 14 ehemalige Kopp-Beschäftigte um ihr Geld. Eine Frau, die das Gasthaus seit Jahren besucht hat, hat nun einen Spendenaufruf gestartet.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach mehr als 60 Jahren ist im Gasthaus Kopp in der Brigittenau Schluss. Das beliebte Wirtshaus, das vor allem für seine riesigen Schnitzel und den Wiener Schmäh bekannt war, hat Insolvenz angemeldet. Besonders hart trifft das überraschende Aus die 14 Beschäftigten, die wenige Wochen vor Weihnachten plötzlich ohne Arbeit dastehen. Eine langjährige Stammkundin will das nicht einfach hinnehmen und hat eine Spendenaktion gestartet.

Personal stand vor verschlossenen Türen

Am 13. November hat die Betreiberin Anna Kopp-Varga Insolvenz beantragt. Für die Mitarbeiter kam das Ende des Traditionsgasthauses nach Angaben der Initiatorin völlig überraschend. Sie hätten bis zuletzt nichts von der bevorstehenden Schließung gewusst und seien am darauffolgenden Sonntag ohne jede Vorwarnung vor verschlossenen Türen gestanden.

Nun müssen sich die Betroffenen nicht nur um einen neuen Arbeitsplatz kümmern, sondern auch um ihre finanzielle Zukunft bangen. Denn laut der Initiatorin sind noch Gehälter, Sonderzahlungen und Abfertigungen für langjährige Mitarbeiter offen. Wann das Geld aus dem Insolvenz-Entgelt-Fonds fließt, ist derzeit unklar. Und das ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit, in der für viele Familien zusätzliche Ausgaben anfallen.

Erschwerend kommt hinzu, dass mit der Schließung auch die Trinkgelder weggefallen sind, die für viele Beschäftigte einen wichtigen Teil ihres Einkommens ausgemacht haben. Die laufenden Rechnungen für Miete, Strom und Lebensmittel müssen sie trotzdem weiterhin bezahlen.

Stammkundin hofft auf Unterstützung

Das Schicksal der Mitarbeiter hat eine Frau, die seit vielen Jahren regelmäßig im Gasthaus Kopp zu Gast war, besonders getroffen. Sie kennt nach eigenen Angaben einen Großteil des Personals persönlich und hat deshalb auf der Plattform GoFundMe eine Spendenaktion für das ehemalige Team ins Leben gerufen. "Manchmal kommt im Leben alles anders, als man es sich jemals vorstellen konnte", heißt es in dem Aufruf. Mit den Spenden sollen die Beschäftigten zumindest finanziell etwas entlastet werden, bis sie wieder ein regelmäßiges Einkommen haben.

Dabei zählt jeder Euro, unabhängig davon, wie hoch der gespendete Betrag ausfällt. Die Initiatorin hofft deshalb auf möglichst viele Menschen, die dem ehemaligen Kopp-Team unter die Arme greifen. "Es fällt schwer uns nach so vielen Jahren von einer gemeinsamen Zeit zu verabschieden. Wir blicken mit Dankbarkeit auf all die Jahre zurück und auf die vielen Menschen, die wir kennenlernen durften", heißt es in dem Spendenaufruf, mit dem das Personal nun zumindest eine kleine finanzielle Unterstützung erhalten soll.