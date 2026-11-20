An vier Einkaufssamstagen und am 8. Dezember gilt auf Teilen der Mariahilfer Straße und der Neubaugasse ein Fahrverbot. Auch Fahrräder und E-Scooter sind betroffen. Die Buslinie 13A wird geteilt geführt.

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An den Einkaufssamstagen vor Weihnachten herrscht auf der Mariahilfer Straße traditionell Ausnahmezustand. Damit die unzähligen Besucher beim Bummeln mehr Platz haben, werden Teile der Mariahilfer Straße und der Neubaugasse an insgesamt fünf Tagen für den Verkehr gesperrt. Das Fahrverbot gilt auch für Fahrräder und E-Scooter.

Sperren an vier Samstagen und einem Feiertag

Betroffen sind die vier Einkaufssamstage am 28. November sowie am 5., 12. und 19. Dezember. Auch am Feiertag, dem 8. Dezember, dürfen in den gesperrten Bereichen keine Fahrzeuge unterwegs sein. Auf der Inneren Mariahilfer Straße reicht die Sperre vom Getreidemarkt/Museumsplatz bis zur Stumpergasse/Kaiserstraße. In der Neubaugasse ist der Abschnitt zwischen Mariahilfer Straße und Lindengasse betroffen. Die bestehenden Regelungen für Begegnungszonen, Ladezonen und Wohnstraßen werden während der Sperren außer Kraft gesetzt.

Überqueren nur an einer Stelle möglich

Die Innere Mariahilfer Straße sowie die Neubaugasse wird für alle Fahrzeuge gesperrt. © APA/ALEX HALADA

Wer die Mariahilfer Straße mit dem Auto, Fahrrad oder E-Scooter überqueren möchte, kann das ausschließlich über die Verbindung Stumpergasse/Kaiserstraße tun. Autofahrern wird empfohlen, den Bereich großräumig zu umfahren. Auch in den angrenzenden Seitengassen ändert sich die Verkehrsführung. In Teilen der Andreasgasse, Zieglergasse, Schottenfeldgasse und Webgasse werden Einbahnregelungen aufgehoben beziehungsweise Sackgassen eingerichtet. Betroffen sind die Andreasgasse zwischen der Garage Andreaspark und der Richtergasse, die Zieglergasse zwischen Mariahilfer Straße und Hausnummer 3/4, die Schottenfeldgasse zwischen Apollogasse und Mariahilfer Straße sowie die Webgasse bis zur Schmalzhofgasse.

Der Abschnitt der Andreasgasse zwischen der Garage Andreaspark und der Mariahilfer Straße wird ebenfalls zur Sackgasse. Die Zufahrten zu den Parkgaragen rund um die Mariahilfer Straße werden mit zusätzlichen Hinweistafeln und Richtungsangaben gekennzeichnet.

13A wird geteilt geführt

Wer für seine Weihnachtseinkäufe auf die Öffis umsteigt, erreicht die "Mahü" über die U3-Stationen Neubaugasse und Zieglergasse oder die U6-Station Westbahnhof. Bei der Buslinie 13A müssen Fahrgäste allerdings mit Einschränkungen rechnen. An allen fünf Tagen wird die Linie jeweils von 9 bis etwa 19.30 Uhr geteilt geführt.

Auch Halte- und Parkverbote sind im Umfeld der Sperren vorgesehen. Diese werden ebenso wie die geänderte Verkehrsführung durch provisorische Verkehrszeichen und Absperrungen gekennzeichnet. Bereits am Vortag sollen Zusatztafeln auf die bevorstehenden Einschränkungen hinweisen. Die Polizei wird die Einhaltung der Fahrverbote vor Ort kontrollieren.