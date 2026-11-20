Balkan-Bäckereien liegen in Österreich voll im Trend. Vor allem in Wien sprießen die spezialisierten Betriebe regelrecht aus dem Boden - aber auch in anderen österreichischen Städten. Wie viele das tatsächlich sind, lässt sich aber nur schwer sagen.

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Im Mittelpunkt des Angebots steht meist der Burek: ein dünnes, knuspriges Teiggebäck, das je nach Geschmack mit Faschiertem, Käse, Spinat oder Kartoffeln gefüllt ist. Aber auch andere Spezialitäten aus dem ehemaligen Jugoslawien finden immer mehr Fans. Dazu gehören Lepinja und Somun, traditionelle Fladenbrote, Pogača oder Kifle, kleine Hörnchen.

Vor allem in Städten gefragt

Wer es lieber süß mag, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Baklava mit Nüssen und Zuckersirup, süße Tulumbe, Hurmašice oder die beliebte Krempita mit Vanillecreme und Schlagobers gehören vielerorts zum Sortiment. Dazu gibt es Kaffee und Getränke vom Balkan.

Stadt-Land-Gefälle

Laut der Bundesinnung der Bäcker in der Wirtschaftskammer Österreich ist der Trend mittlerweile im ganzen Land angekommen. Eine Einschränkung gibt es allerdings: Die Balkan-Bäckereien konzentrieren sich vor allem auf Städte, in ländlichen Regionen sind sie deutlich seltener zu finden.

"Spezialisierte" Betriebe

Die Betriebe haben häufig eine eingeschränkte Gewerbeberechtigung. Sie dürfen also nicht das gesamte Bäckerhandwerk abdecken, sondern sind beispielsweise auf die Herstellung balkanischer Backwaren spezialisiert.

Statistische Fragezeichen

Wie viele solcher Geschäfte es in Österreich tatsächlich gibt, lässt sich nicht genau sagen. Die Wirtschaftskammer erfasst diese Betriebe statistisch nicht gesondert. Insgesamt zählte die WKÖ Ende März 1.310 aktive Berufszweigmitglieder im Bäckerhandwerk, davon 157 in Wien, erhob "meinbezirk.at".