40 Stände, 37 Gratis-Konzerte und viel Programm für Familien warten im Prater. Am Freitag startet der Wintermarkt am Riesenradplatz, der bis zum 6. Jänner täglich geöffnet hat.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Im Prater wird es wieder weihnachtlich. Ab Freitag, 20. November, lädt der Wintermarkt am Riesenradplatz zum Punschtrinken, Gustieren und Feiern ein. Bis zum 6. Jänner können sich die Besucher auf zahlreiche Köstlichkeiten, 37 Live-Konzerte und ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie freuen. Der Eintritt ist frei.

Auf rund 15.000 Quadratmetern warten insgesamt 40 Stände, davon allein 33 mit gastronomischem Angebot. Damit zählt der Wintermarkt zu den größten seiner Art in Österreich. Neben klassischen Wiener Schmankerln gibt es heuer auch einige ungewöhnliche Spezialitäten zu entdecken.

Der Riesenradplatz verwandelt sich mit 40 Live-Konzerten, 29 Streetfood-Angeboten, liebevoll gestalteten Geschenkständen und vielen beliebten Praterattraktionen in den größten Wintermarkt Österreichs. © Julius SIlver

Schneckengulasch bis zur Bio-Surstelze

Wer gerne Neues ausprobiert, kommt beim "Hexenkessel" auf seine Kosten. Dort wird neben klassischem Gulasch auch Schneckengulasch serviert. In der neuen "Kolarik’s Bio Hütte" gibt es Surstelzen mit Kren, Kraut oder sogar auf japanische Art mit Ikapiri-Sauce und Asia-Gurkensalat. Auch vegane Krautnockerl stehen auf der Speisekarte.

Für Abwechslung sorgen außerdem frisch zubereitete Nudeln, die beim "Pastaheld" direkt im Grana-Padano-Käselaib geschwenkt werden. Wer es lieber deftiger mag, kann sich durch Burger, Ćevapčići, Lángos und Raclette kosten.

Der Wintermarkt am Riesenradplatz wird zur größten Outdoor-Genussmeile der Stadt. © Robin Consult/Fellner

Auch Naschkatzen gehen nicht leer aus. Von veganem Baumkuchen über frisch gefüllte Bubble Waffles bis zu Kaiserschmarrn, Germknödeln und Churros reicht die süße Auswahl. Dazu werden ausgefallene Heißgetränke wie der grüne Haselnusspunsch "Grinchnog", Hot Aperol oder hausgemachter Punsch ausgeschenkt. Wer sich zwischendurch aufwärmen möchte, findet im beheizten "Winter-Rondell" einen Platz bei Kaffee und Torte.

200 Perchten ziehen durch den Prater

Beim familienfreundlichen Perchtenlauf am 29. November treiben mehr als 200 Höllengestalten traditionell die Wintergeister aus. © Julius SIlver

Richtig schaurig wird es am 29. November. Ab 17 Uhr ziehen rund 200 Perchten über den Riesenradplatz, um nach altem Volksglauben die bösen Wintergeister zu vertreiben. Mit dabei sind unter anderem die "Ybbstaler Schluchtenteufel", die "Black Demons Ardagger" und die "Haager Schlossteufel".

Trotz der furchteinflößenden Masken soll der traditionelle Perchtenlauf auch für die jüngsten Besucher geeignet sein. "Wir wollen die alten Bräuche auf eine familienfreundliche und unterhaltsame Weise zeigen", erklärt Wintermarkt-Koordinatorin Natascha Kornberger.

Santa Claus kommt mit dem Weihnachtstruck

Weniger gruselig, dafür umso weihnachtlicher wird es am 15. Dezember. Dann macht der Coca-Cola-Weihnachtstruck mit Santa Claus im Prater Halt. Bereits ab 16 Uhr können die Besucher das Weihnachtsdorf erkunden und bei verschiedenen Mitmachaktionen dabei sein.

Eine liebgewonnene Tradition ist die Ankunft des Coca-Cola-Weihnachtstrucks. © Julius SIlver

Um 17 Uhr fährt schließlich der festlich beleuchtete Truck zu Melanie Thorntons Weihnachtshit "Wonderful Dream" auf den Riesenradplatz. Im Weihnachtsdorf können sich die Gäste unter anderem eine personalisierte Coca-Cola-Dose gestalten, Erinnerungsfotos machen oder mit einem Virtual-Reality-Schlitten auf eine virtuelle Reise gehen. Das Programm dauert voraussichtlich bis 20 Uhr.

Benefiz-Versteigerung am Heiligen Abend

Auch am Heiligen Abend ist am Riesenradplatz einiges los. Von 11 bis 16 Uhr findet eine Benefiz-Versteigerung statt, bei der die Besucher ab zehn Euro mitbieten können. Zu ersteigern gibt es unter anderem eine Pratercard, eine Jahreskarte für die Liliputbahn, ein Frühstück im Riesenrad oder eine Backstage-Tour durch den Prater. Der gesamte Erlös kommt dem Verein "Ich bin aktiv – Lebensbegleitung von Menschen mit Behinderung" zugute. Die 2013 gegründete Organisation unterstützt junge Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Fahrgeschäfte bleiben geöffnet

Wer nach dem Punsch noch eine Runde mit dem Riesenrad drehen möchte, hat dazu ebenfalls Gelegenheit. Je nach Witterung haben zahlreiche Praterattraktionen geöffnet, darunter das Kettenkarussell "Luftikus", das Grand Autodrom, die Achterbahn "Dizzy Mouse" und verschiedene Kinderfahrgeschäfte. Das Riesenrad, Madame Tussauds und die Winterburg haben generell auch in der kalten Jahreszeit geöffnet.

Für musikalische Unterhaltung sorgen insgesamt 37 Live-Konzerte bei freiem Eintritt. Mitglieder des Vorteilsclubs der Stadt Wien erhalten außerdem jeden Montag 25 Prozent Ermäßigung auf eine Speise ihrer Wahl an jedem Gastro-Stand. Bei teilnehmenden Handelsständen gibt es denselben Rabatt auf das teuerste Produkt.