Mann (48) mit Kopfverletzung tot aufgefunden – im selben Zimmer schlief ein 41-jähriger Pole. An ihm wurden Blutanhaftungen entdeckt. Die WEGA rückte an.

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Wien. Rätselhafter Todesfall in der Obdachlosenunterkunft "Obdach Kastanienallee" in Wien-Meidling! Am späten Mittwochabend wurde ein 48-jähriger Mann leblos in seinem Zimmer entdeckt. Er lag regungslos am Boden und wies eine Kopfverletzung auf. Laut Polizei dürfte das Opfer erschlagen worden sein. Für einen 41-jährigen Mann, der sich ebenfalls in dem Zimmer befand, klickten wenig später die Handschellen.

Der dramatische Vorfall ereignete sich am Mittwoch gegen 23.45 Uhr. Mitarbeiter der Unterkunft alarmierten die Polizei, nachdem eine Mitarbeiterin den erschlagenen 48-Jährigen am Boden liegend entdeckt hatte. Sofort wurden die Einsatzkräfte verständigt und Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet.

Video zum Thema 48-Jähriger erschlagen: Blutspur führt zu Zimmergenossen © oe24

Als die Polizisten der Polizeiinspektion Preindlgasse eintrafen, waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien bereits mit Reanimationsmaßnahmen beschäftigt. Anschließend übernahm die Berufsrettung Wien die notfallmedizinische Versorgung. Doch trotz aller Bemühungen kam jede Hilfe zu spät: Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 48-Jährigen feststellen.

Blutanhaftungen bei Zimmergenossen

Besonders brisant: Im selben Zimmer befand sich ein 41-jähriger polnischer Staatsangehöriger. Als die Polizei eintraf, schlief der Mann. Bei ihm wurden allerdings Blutanhaftungen festgestellt. Da angesichts der vorgefundenen Umstände eine Gewalttat nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das Landeskriminalamt Wien eingeschaltet.

Laut Angaben von Mitarbeitern der Unterkunft soll der 41-Jährige in der Vergangenheit wiederholt durch aggressives Verhalten aufgefallen sein. Zur Absicherung wurden deshalb auch Kräfte der Sondereinheit WEGA angefordert.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Pole schließlich festgenommen.

Obduktion soll Todesursache klären

Was sich in dem Zimmer tatsächlich abgespielt hat und ob der Festgenommene etwas mit dem Tod des 48-Jährigen zu tun hat, ist derzeit noch völlig unklar. Die genauen Todesumstände sowie eine mögliche Beteiligung des 41-Jährigen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Eine gerichtsmedizinische Obduktion soll nun die Todesursache klären. Auch die Einvernahme des Festgenommenen steht noch aus. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien.