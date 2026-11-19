Stiftung Warentest und der ADAC stellten bei billigen Gurtsystemen aus dem Internet lebensgefährliche Mängel fest.

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Bei manchen Dingen kann man sparen und zu günstigen Alternativen greifen. Bei der Sicherheit ist das meistens nicht zu empfehlen. Der deutsche ADAC und Stiftung Warentest stellten bei ihrem großen Kindersitz-Test fest, dass es bei günstigen Gurtsystemen, die im Internet als Alternative zu klassischen Sitzen für Kinder angeboten werden, erhebliche Mängel gibt.

Diese Produkte wurden getestet

Um zu sehen, wie gut Gurtsysteme im Crashtest abschneiden, bestellten die Expert:innen zwei Modelle auf den Online-Plattformen Wecro und Verodie. Verkauft wurden der "Kindersitz Auto Tragbar Sicherheitsgurt Polyester" für Kinder zwischen null und vier Jahren um 24,32 Euro bzw. der "KindersitzI Fünf-Punkt-Gurt I Atmungsaktiv & Verstellbar I Nestride" für Kinder von eins bis zwölf Jahren um 29,33 Euro. Vor allem, wenn man das Auto nicht so oft nutzt, klingt das nach einer attraktiven Alternative für einen kostenintensiveren Kindersitz.

Verheerendes Ergebnis

Um den Test ordnungsgemäß durchzuführen, wurden die Gurtsysteme wie im Onlineshop empfohlen - streng nach Anleitung - befestigt. Beim Frontalcrash gingen die Verschlüsse des Verodie-Sitzes zu Bruch und die Befestigungsgurte rissen.

Beim Wecro-Sitz wurde daher die Geschwindigkeit angepasst: Die Verschlüsse hielten einer moderaten Geschwindigkeit von 30 km/h nicht stand, der Dummy flog rund 66 Millisekunden nach dem Aufprall nach vorne. Obwohl beide Sitze für lebensgefährlich sind und über keine Zulassung verfügen, sind sie im Internet erhältlich.

Darauf musst du achten

In Österreich brauchen Kinder unter 14 Jahren und unter 1,35 Metern Körpergröße verpflichtend auf jedem Sitzplatz mit Sicherheitsgurt ein geeignetes, typengeprüftes Kinderrückhaltesystem. Kinder, die älter als 14 Jahre oder größer als 1,35 Meter sind, müssen mit einem normalen Sicherheitsgurt angeschnallt werden.

Beim Kauf eines Kinderautositzes musst du unbedingt auf die Zulassungsnorm UN R129 (i-Size) achten. Ein Kindersitz sollte verstärkte Seitenwangen im Kopf- und Schulterbereich haben, eine gute Polsterung und energieabsorbierende Materialien sowie einen geprüften Seitenaufprallschutz. Schau außerdem auf den Gurtverlauf. Unabhängige Tests geben dir Aufschluss über die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Modelle.

Am besten kaufst du einen Kindersitz fürs Auto bei einem seriösen Händler und lass dich dort beraten. Falls du einen gebrauchten Sitz erwerben möchtest, gehe sicher, dass er unbeschadet ist. Falls er bereits in einen Unfall verwickelt war, darfst du ihn auf keinen Fall mehr verwenden, auch wenn du keine Spuren erkennst.