Eine vermisste Frau wurde tot aufgefunden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Vbg. Eine vermisste Frau dürfte in Satteins (Bezirk Feldkirch) Opfer eines furchtbaren Gewaltverbrechens gewesen sein. Die Leiche der Frau wurde am Mittwoch in einem Garten entdeckt. Die Vorarlberger Landespolizeidirektion bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Vorarlberger Nachrichten" (online). Die Todesursache sei noch unbekannt, die Erhebungen liefen auf Hochtouren, so eine Sprecherin. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, dieser werde derzeit befragt. Laut einem Bericht der "Vorarlberger Nachrichten" galt die Frau seit dem 13. Oktober als vermisst.

Video zum Thema Vermisste Frau getötet und in Garten vergraben © oe24

Durchsuchung in Wohnhaus

Demnach kam es bei dem Wohnhaus der Abgängigen am Mittwochabend zu einer Durchsuchung durch die Polizei, dabei soll die Frau im Garten gefunden worden sein. Die Tote sei dort vergraben gewesen. Diese Angaben bestätigte die Exekutive zunächst nicht.

In welchem Verhältnis die Frau und der Verdächtige zueinander stehen, wollte die Polizei vorerst nicht bekanntgeben. Eine Obduktion soll Klarheit über die Todesursache bringen. Man ermittle "in alle Richtungen", hieß es.