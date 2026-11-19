Ein kurzer Moment, dann gibt es kein Halten mehr: In Sölden macht sich ein Snowboard selbstständig und rast die Piste hinunter. Die Besitzerin läuft noch verzweifelt hinterher, doch das Video endet ohne Happy End.

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Eigentlich sollte es ein ganz normaler Tag auf der Skipiste werden. Doch dann spielt in Sölden plötzlich ein Snowboard verrückt. Auf einem Video, das der Instagram-Account "soelden.official" veröffentlicht hat, ist zu sehen, wie das Board neben einer Skihütte ins Rutschen gerät und immer schneller den Hang hinunterfährt.

Die Person daneben reagiert sofort und sprintet hinterher. Doch das Snowboard ist schneller. Meter für Meter vergrößert sich der Abstand, während die Verfolgung immer aussichtsloser wird. Am Ende liegt die Person sogar am Boden – und das Board verschwindet im dichten Nebel am unteren Ende der Piste.

Kein Happy End für das teure Board

Der Instagram-Account nimmt den unfreiwilligen Abgang mit Humor. "When your board says: I need some space", heißt es scherzhaft in der Bildunterschrift. Gleichzeitig hoffen die Betreiber, dass das Board wieder zu seiner Besitzerin zurückgefunden hat.

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Doch danach sieht es offenbar nicht aus. In den Kommentaren berichtet eine Person, sie habe Kontakt mit der Besitzerin gehabt. Das traurige Ergebnis: Das teure Snowboard sei verschwunden. Ausgerechnet der Ausflug auf die Piste dürfte damit eine ziemlich kostspielige Wendung genommen haben.

Lacher und Mitgefühl im Netz

Das Video sorgt unterdessen für jede Menge Reaktionen. Einige Nutzer schreiben, sie hätten die Szene sogar live über die Webcams in Sölden gesehen. Andere kündigen an, am nächsten Tag selbst auf die Piste zu kommen – und hoffen scherzhaft, dass ihnen nicht dasselbe passiert.

Dazwischen gibt es zahlreiche Lach-Emojis und Kommentare wie "No no he is fine – he is in Sölden, so all good". Ganz so lustig dürfte die Sache für die Besitzerin allerdings nicht gewesen sein.

Eine kleine Erinnerung für alle Wintersportler bleibt: Vor der Abfahrt lieber noch einmal kontrollieren, ob das eigene Equipment auch wirklich sicher liegt. Sonst startet das Snowboard womöglich früher ins Tal als man selbst.