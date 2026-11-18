Studierende haben in Florida einen Pilz mit psychedelischen und tödlich giftigen Substanzen gefunden.

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Ein außergewöhnlicher Fund sorgt in der Wissenschaft für großes Aufsehen: Studierende der University of Florida haben eine bislang unbekannte Pilzart entdeckt, die zwei völlig unterschiedliche Substanzen produziert – den psychedelischen Wirkstoff Psilocybin und potenziell tödliche Amatoxine.

Unscheinbarer Winzling

Der neu entdeckte Pilz wirkt auf den ersten Blick völlig unscheinbar: klein, braun und kaum von zahlreichen anderen Pilzen zu unterscheiden. Doch der sogenannte "Dark Magic Mushroom" hat es in sich. Die neu entdeckte Pilzart mit dem wissenschaftlichen Namen Galerina indica vereint eine außergewöhnliche Kombination von Inhaltsstoffen, die man so noch nie gefunden hat.

Zufallsfund

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Der Fund gelang dem Biologiestudenten Andrew Kunik im Rahmen seiner Forschungsarbeit an der University of Florida gemeinsam mit einem Forschungsteam rund um den Pilzexperten Matthew E. Smith. Dabei fiel ihm ein kleiner brauner Pilz auf, der sich bei Berührung blau verfärbte. Diese Reaktion ist typisch für manche Pilzarten, die Psilocybin enthalten – eine psychoaktive Substanz, die Wahrnehmung und Bewusstsein verändern kann.

Bei genaueren Untersuchungen zeigte sich, dass der neuentdeckte Pilz nicht nur Psilocybin enthält, sondern auch Amatoxine. Diese hochgiftigen Substanzen können schwere Leberschäden verursachen und im schlimmsten Fall tödlich sein.

Gefährliche Kombination

Dass ein und derselbe Pilz beide Substanzgruppen produziert, macht Galerina indica zu einer wissenschaftlichen Besonderheit. Warum er diese Kombination entwickelt hat, ist noch nicht geklärt. Vermutlich dienen die Amatoxine als chemischer Schutz vor Tieren, die Pilze fressen. Die Funktion von Psilocybin in der Natur ist noch nicht endgültig erforscht.