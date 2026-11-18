In Łukowiec in Polen wurde eine 19-jährige Schülerin auf dem Nachhauseweg von einem Auto erfasst und getötet. Am Steuer saß ausgerechnet ihr eigener Bruder, der stark betrunken war.

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In dem polnischen Dorf Łukowiec kam es zu einer schrecklichen Familientragödie, bei der die 19-jährige Amelia F. ums Leben kam.

Sie war gemeinsam mit ihren Brüdern Michał und Filip auf einer Feier. Dann machten sie sich am späten Abend auf dem Nachhauseweg. Während Amelia und Michał zu Fuß gingen, setzte sich ihr Bruder Filip ans Steuer seines Ford Galaxy.

Bruder erschreckte Fußgänger

Zeugenberichten zufolge hatte der Fahrer den Wagen zuvor mehrfach nah an Fußgänger herangelenkt, um ihnen einen Schrecken einzujagen, bevor es zum fatalen Zusammenstoß kam.

Nummernschilder abgeschraubt, gelogen

Statt sofort die Rettungskräfte zu alarmieren, schraubte der Fahrer die Nummernschilder von seinem Auto ab und warf sie weg. Erst danach rief er den Notruf und log, ein Unbekannter habe den Wagen gestohlen und den Unfall verursacht. Amelia starb kurze Zeit später im Krankenhaus.

25-Jähriger hat gestanden

Die Polizei nahm den 25-Jährigen fest, der einen Alkoholwert von 1,7 Promille aufwies und weder einen Führerschein noch eine Versicherung besitzt. Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft, hat gestanden und begründete die Vertuschungsaktion mit Panik und Angst.

Das Heimatdorf der aus elf Geschwistern bestehenden Großfamilie steht unter Schock, während Lehrer und Mitschüler Abschied von der talentierten Schülerin nehmen, die Landschaftsarchitektin werden wollte.