Im Prozess gegen vier Vollbart-Männer wegen sexueller Belästigung im Laaerbergbad in Favoriten wurden am Mittwoch die Angeklagten im Zweifel freigesprochen.

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Wien. Wieder einmal eine Justizentscheidung, die für Diskussionen sorgen wird: Vier Bulgaren, die angeklagt waren, weil sie im Juni 2025 im Wellenbecken des Laaerbergbads vier jugendliche Mädchen bedrängt und teils schwer sexuell belästigt haben, kamen mit Freisprüchen davon - weil am Ende des auf Termine angesetzten Prozesses nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, wer von den Beschuldigten am Ende die schlimmste Tathandlung gesetzt hatte.

Die Urteile sind nicht rechtskräftig, die Staatsanwältin gab keine Erklärung ab. "Gerechtigkeit ist nur dann getan", wenn man jemanden als Täter zweifelsfrei identifiziere, sagte der Schöffensenatsvorsitzende. "Die bloße Nähe reicht nicht aus."

Laut Anklage sollen die Männer im Wellenbad vier jugendliche Mädchen eingekreist und sie an deren Schultern festgehalten und unter Wasser getaucht haben. Dabei wurden die Opfer an Taille und Gesäß gehalten, einem Mädchen wurde das Bikinioberteil aufgemacht und eine Handlung gesetzt, die von der Staatsanwaltschaft als Vergewaltigung gewertet wurde.

Angeklagt waren die Delikte der geschlechtlichen Nötigung, anfangs musste sich nur einer der vier Bulgaren wegen Vergewaltigung verantworten. Am Ende der Verhandlung modifizierte die Staatsanwältin die Anklage und warf allen vier Männern Beitragstäterschaft bei der Vergewaltigung vor. Wer von den Beschuldigten am Ende die Tathandlung gesetzt hatte, konnte das Opfer (leider) nicht mehr sagen.