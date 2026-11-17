Nach der tödlichen Misshandlung eines wehrlosen Patienten in einer Zagreber Nervenklinik steigt die Zahl der Festgenommenen auf acht Personen. Neben vier mutmaßlichen Prügel-Pflegern stehen nun auch weitere Klinikmitarbeiter im Fokus der Justiz, weil sie bei den brutalen Attacken tatenlos zugesehen haben sollen.

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Die Ermittlungen um den gewaltsamen Tod eines Patienten in einer psychiatrischen Einrichtung in Zagreb weiten sich massiv aus. Nachdem zunächst vier Pfleger wegen Mordverdachts festgenommen worden waren, klickten nun bei vier weiteren Beschäftigten der Klinik die Handschellen.

Schwere Vorwürfe gegen medizinisches Personal

Der Kriminalfall um den getöteten Patienten Kristian Josip Periš erschüttert das kroatische Gesundheitswesen bis ins Mark. Im Zentrum der behördlichen Untersuchungen steht die psychiatrische Klinik Sveti Ivan in der kroatischen Hauptstadt. Nach den ersten Festnahmen im Pflegeteam gerieten nun weitere Mitarbeiter ins Visier der Kriminalpolizei.

Zu den vier neu festgenommenen Personen zählen:

Eine Spitalsärztin, die während des Vorfalls Dienst versah.

Zwei Krankenschwestern der psychiatrischen Station.

Ein weiterer männlicher Pfleger der Einrichtung.

Alle vier Verdächtigen wurden am Dienstag zur formellen Einvernahme bei der zuständigen Staatsanwaltschaft vorgeführt. Der konkrete Tatvorwurf wiegt schwer: Die vier Klinikmitarbeiter sollen sich zumindest zeitweise direkt im Patientenzimmer aufgehalten haben, während ihre Kollegen mit massiver Gewalt gegen Kristian Josip Periš vorgingen. Anstatt einzugreifen oder dem Opfer zu Hilfe zu kommen, sollen sie die Misshandlungen tatenlos mitangesehen haben. Die Justizbehörden prüfen daher eine direkte strafrechtliche Mitverantwortung der Anwesenden für das Ableben des Mannes.

Erdrückende Videoaufnahmen und schwere Misshandlungen

Vier weitere Pfleger befinden sich bereits seit Bekanntwerden des Falls wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Ihnen wird zur Last gelegt, den Patienten am 21. Oktober in den Räumlichkeiten der Klinik Sveti Ivan vorsätzlich attackiert und zu Tode gebracht zu haben.

Die Rekonstruktion des Tathergangs stützt sich dabei auf eindeutige Beweismittel:

Aufnahmen einer internen Überwachungskamera belegen, wie mehrere Pfleger den wehrlosen Patienten auf seinem Krankenbett fixierten.

In der Folge schlugen die Angestellten wiederholt mit voller Wucht auf den fixierten Mann ein.

Ein Pfleger drückte dem Opfer schließlich einen Polster mit erheblichem Kraftaufwand direkt auf Gesicht und Hals.

Nur kurze Zeit nach diesem Gewaltexzess erlag der Patient seinen schweren Verletzungen.

Vernichtendes Urteil der Kontrollkommission

Für zusätzliches Entsetzen sorgen die Berichte von Richter Ivica Veselić, der als Mitglied einer offiziellen Untersuchungskommission zum Schutz psychisch kranker Menschen fungiert. Veselić führt seit fast 19 Jahren behördliche Kontrollen in psychiatrischen Einrichtungen in Zagreb durch und zeigte sich nach einem unangekündigten Lokalaugenschein fassungslos.

Gemeinsam mit dem Vorsitz der Schutzkommission inspizierte der Richter das betroffene Spital sowie den konkreten Raum, in dem Periš zu Tode kam. Das Urteil des Richters fällt unmissverständlich aus: Das Vorgehen sei eine völlig abnormale Reaktion gewesen, die durch absolut nichts zu rechtfertigen sei. Einen derartigen Vorfall habe er in fast zwei Jahrzehnten Berufserfahrung für unmöglich gehalten; das Geschehene sei schlicht inakzeptabel. Zur Fixierungsmethode stellte der Jurist klar: Ein Protokoll für einen Polster auf dem Kopf gebe es im medizinischen Bereich überhaupt nicht. Die Untersuchungskommission führt ihre Erhebungen weiterhin fort.

Vertuschungsversuch der Klinik und Obduktionsbefund

Besonders brisant ist das anfängliche Verhalten der Spitalsleitung gegenüber der Familie des Verstorbenen. Die Klinik Sveti Ivan hatte den Angehörigen zunächst mitgeteilt, der Patient habe nach der regulären Verabreichung von Medikamenten plötzlich aufgehört zu atmen, und stellte den Vorfall als natürlichen Erstickungsanfall dar. Die Familie hegte jedoch sofort Verdacht, als sie massive Spuren von Gewalteinwirkung am Körper des Verstorbenen feststellte, und erstattete unverzüglich Strafanzeige.

Die gerichtsmedizinische Obduktion entlarvte die Angaben der Klinik rasch als Falschdarstellung:

Die Gerichtsmediziner stellten mehrere gebrochene Rippen fest.

Zudem wurde ein gebrochenes Brustbein dokumentiert.

Der Befund wies schwere Schwellungen an der Lunge sowie am Gehirn aus.

Die exakte medizinische Todesursache bleibt weiterhin Gegenstand der laufenden forensischen Begutachtungen. Der Fall löste in ganz Kroatien breite Empörung aus; Hunderte Demonstranten versammelten sich zu einer Protest- und Gedenkkundgebung in Zagreb. Die Direktorin der Nervenklinik reichte infolge des Skandals ihren Rücktritt ein. Für den 21. November haben die Hinterbliebenen eine weitere öffentliche Gedenkveranstaltung für Kristian Josip Periš angekündigt, während die Justiz die Anklagepunkte gegen alle acht Beschuldigten präzisiert.