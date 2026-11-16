Experten warnen jetzt Autofahrer vor Mautfalle

Betrüger nutzen das moderne System für gefälschte Rechnungen und fiese SMS-Abzocke.

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Frankreichs Umstellung auf das schrankenlose "Free-Flow"-Mautsystem ("Péage en flux libre") sorgt für moderne Bequemlichkeit, zieht aber auch Betrüger an. Anstelle von Schranken erfassen über der Fahrbahn hängende Portale die Kennzeichen der Fahrzeuge an Autobahnen wie der A13, A14 oder A79 vollautomatisch. Autofahrer müssen ihre Maut eigenständig innerhalb einer strengen 72-Stunden-Frist online, per Mautbox oder an ausgewählten Automaten begleichen. Wer diesen Zeitraum verpasst, riskiert empfindliche Bußgelder von bis zu 375 Euro, wie der deutsche Automobilclub "ADAC" berichtet.

Gefälschte Mails und SMS

Um den eigenen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, sollten sich Reisende aufgrund unterschiedlicher Betreiber (wie "Sanef" oder "Aliaé") stets vorab online informieren. Da die Eigeninitiative der Autofahrer gefragt ist, nutzen Kriminelle die Situation für eine wachsende Welle von Phishing-Mails und SMS aus. Besonders auf den Strecken A13 und A14 geben sich Betrüger als offizielle Mautbetreiber wie "Ulys" oder "Vinci Autoroutes" aus, fordern die Begleichung kleiner offener Beträge von beispielsweise 6,80 Euro und drohen mit Strafen.

Die in diesen betrügerischen Nachrichten enthaltenen Links führen zu täuschend echten Fälschungen, die gezielt darauf ausgelegt sind, Kreditkarten- und Bankdaten abzugreifen. Um sich vor der Abzocke zu schützen, empfiehlt sich ein genauer Blick auf die Absenderdaten:

Keine Direktlinks: Echte Zahlungsaufforderungen der offiziellen Betreiber enthalten niemals direkte Bezahllinks.

Echte Zahlungsaufforderungen der offiziellen Betreiber enthalten niemals direkte Bezahllinks. Sichere Domains: E-Mails stammen ausschließlich von Adressen mit den Endungen @ulys.com oder @vinci-autoroutes.com.

E-Mails stammen ausschließlich von Adressen mit den Endungen @ulys.com oder @vinci-autoroutes.com. Offizielle SMS-Kennungen: Seriöse Textnachrichten nutzen die Kennung "VINCI" oder die Kurzwahl 36035; Nachrichten von regulären französischen Mobilfunknummern (Vorwahlen 06 oder 07) entlarven den Betrug sofort.

Weniger Risiko für Urlauber

Wer bereits Daten eingegeben hat, sollte umgehend die eigene Bank informieren und Karten sperren lassen. Die Betrüger sprechen vor allem Mobilfunk- und E-Mail-Empfänger in Frankreich an.

Das schrankenlose Mautnetz wird in den kommenden Jahren konsequent erweitert. Zwischen 2025 und 2027 ist die Umstellung unter anderem für die A40, die A69, die A412 sowie für ausgewählte Auffahrten im Großraum Lyon und Grenoble vorgesehen.

Wer Frankreich mit dem Auto bereist, fährt daher am sichersten, wenn Mautgebühren ausschließlich über die offiziellen Portale der jeweiligen Betreiber geregelt werden.