Papst Leo feiert emotionale Rückkehr nach Peru

Auf seiner Südamerika-Reise ist Papst Leo XIV. am Freitag in die peruanische Stadt Chiclayo gereist, wo er 2015-2023 Bischof war.

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"Welch eine Freude, nach Chiclayo zurückzukehren", sagte der 71-Jährige bei seiner Ankunft in der Stadt, wo ihn Hunderttausende begrüßten. "Danke für eure Zuneigung, eure Unterstützung und eure Gebete - besonders für meine Gesundheit." Trotz seiner Krebs-OP im Oktober war Leo vorigen Freitag zu seiner bisher längsten Auslandsreise aufgebrochen.

Der Papst, der neben der US-Staatsbürgerschaft auch die peruanische Staatsbürgerschaft hat, wurde bei sengender Hitze mit Musik, von Tänzern und von Kindern empfangen, die ihm einen Blumenstrauß überreichten. Für viele Menschen in Chiclayo gilt Leo XIV. als "einer von ihnen". Die Gläubigen strömten zur Papst-Messe auf die nahe gelegene Pampas de Pimentel, eine nahe gelegene Wüsten-Ebene an der Küste Perus. Zu der Messe wurden rund eine Million Pilger erwartet. Soldaten und Feuerwehrleute verteilten Wasser. Familien ließen ihre Fahrzeuge zurück und legten weite Strecken zu Fuß durch staubige Straßen zurück, um einen Blick auf den Papst zu erhaschen.

"Hat noch so abgelegenen Winkel erreicht"

Der frühere Bischof Robert Francis Prevost habe "durch seinen persönlichen Stil, seinen Charakter und sein Handeln deutliche Spuren hinterlassen", sagte der Generalvikar der Diözese Chiclayo, Jorge Villegas. "Er hat jeden noch so abgelegenen Winkel der Diözese erreicht, einer Region, deren geografische Gegebenheiten alles andere als einfach sind."

Neben der Messe absolvierte das römisch-katholische Kirchenoberhaupt auch Treffen mit Geistlichen sowie Mitarbeitern und Studenten einer katholischen Universität. Dort sprach der Papst über die "Grenzen" des Menschseins. "Gerade weil der wissenschaftliche Fortschritt eine herausragende Leistung menschlicher Intelligenz darstellt, darf er nicht mit einem Privileg verwechselt werden, das Millionären auf der Suche nach Unsterblichkeit vorbehalten ist - während ganze Völker unter Armut und Unterdrückung leiden", sagte er. Leo XIV. besuchte auch eine Kapelle in einem Armenviertel von Chiclayo, an deren Wiederaufbau er mitgewirkt hatte.