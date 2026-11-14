Gerard Depardieu begrapscht Studentin bei Filmdreh

Neues Video belastet Gérard Depardieu schwer: Der Schauspieler soll 2011 am Set einer Komödie eine Studentin sexuell bedrängt haben.

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Der Fall stammt aus einem Video, das vom französischen Online-Medium "Le Média" veröffentlicht wurde. Die Szenen entstanden am 2. November 2011 bei Dreharbeiten zur Komödie "Turf" auf der Pferderennbahn Auteuil bei Paris. Eine damals 22-jährige Studentin namens Olivia war als Komparsin im Einsatz und wirft dem Schauspieler schwere Übergriffe vor.

Schwere Vorwürfe von Olivia

Die Betroffene schildert, dass Depardieu ihre Hand auf ihr Gesäß, beide Pobacken und ihre Brust gelegt habe. Zudem soll er versucht haben, in ihren Schritt zu greifen. Laut Medienberichten gehörten diese Berührungen nicht zur vorgesehenen Handlung des Films. Olivia versuchte demnach, den Schauspieler abzuwehren, dieser habe jedoch immer wieder von hinten begonnen. Seit 2018 haben insgesamt 22 Frauen Gérard Depardieu sexuelle Übergriffe vorgeworfen.

Reaktion des Regisseurs

Der Regisseur Fabien Onteniente bekam den Vorfall mit, nachdem die weinende Frau zu ihm gekommen war. Er stellte den Schauspieler zur Rede und forderte ihn auf, sich zu benimmten. Onteniente wies Depardieu darauf hin, dass die Kamera aus einem niedrigen Winkel gefilmt habe und man genau sehe, was er tue. Der Schauspieler habe daraufhin verlegen gewirkt. Die damaligen Produktionsfirmen Chez Wam und Pathé sowie Depardieu selbst antworteten nicht auf Anfragen der Medien.

Drohende juristische Konsequenzen

Gegen den Schauspieler laufen weitere Verfahren. Im Mai 2025 wurde er zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Am 26. November entscheidet zudem das Pariser Berufungsgericht über die Anordnung, ihn wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor ein Kriminalgericht zu stellen. Depardieu bestreitet die Vorwürfe und spricht von einvernehmlichen Kontakten.