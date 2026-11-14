Game Show: »Schlag den Star« mit Matthias Opdenhövel

Ralf Dümmel & seine Frau vs. Frank Thelen & dessen Frau.

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Challenge. Die Battle-Show live auf ProSieben. Zwei wettkampflustige Kandidaten treten in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an:

Heute treten Ralf Dümmel und seine Ehefrau in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegen Frank Thelen und dessen Ehefrau an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Das Siegerpaar erwartet eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

PRO 7

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