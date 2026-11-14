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Game Show: »Schlag den Star« mit Matthias Opdenhövel

Vier gezeichnete Personen in blauen und roten Anzügen mit "Schlag den Star" Logo in der Mitte.
© Hersteller
Ralf Dümmel & seine Frau vs. Frank Thelen & dessen Frau.
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Challenge. Die Battle-Show live auf ProSieben. Zwei wettkampflustige Kandidaten treten in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an: 
Heute treten Ralf Dümmel und seine Ehefrau in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegen Frank Thelen und dessen Ehefrau an. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Das Siegerpaar erwartet eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

PRO 7
20.15 UHR

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Ein Mann steht auf der Bühne der Show "Schlag den Star" mit blauem Licht und Publikum im Hintergrund.
Matthias Opdenhövel © Hersteller

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