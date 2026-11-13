Kabarett: »Monika Gruber: Irgendwas is' immer«
Humor. Monika Gruber gehört zu den erfolgreichsten Komödiantinnen im deutschsprachigen Raum. Mit scharfzüngigem Charm begegnet sie dem Älterwerden, eigenen Empfindlichkeiten und alltäglichen Plagen. Zwischen Burn-out und Laktose-Toleranz-Intoleranz entlarvt sie Alltagsprobleme wie politischen Irrsinn gleichermaßen – immer treffsicher, ironisch und nach der Devise: Irgendwas is' immer!
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