oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Kabarett: »Monika Gruber: Irgendwas is' immer«

Frau mit lila Bluse und gemustertem Rock steht vor rotem Vorhang.
© Philipp Carl Riedl
OE24 auf Google bevorzugen

Humor. Monika Gruber gehört zu den erfolgreichsten Komödiantinnen im deutschsprachigen Raum. Mit scharfzüngigem Charm begegnet sie dem Älterwerden, eigenen Empfindlichkeiten und alltäglichen Plagen. Zwischen Burn-out und Laktose-Toleranz-Intoleranz entlarvt sie Alltagsprobleme wie politischen Irrsinn gleichermaßen – immer treffsicher, ironisch und nach der Devise: Irgendwas is' immer!

SERVUS TV
20.15 UHR

Auch interessant

Brau-Union-Kartellverfahren: EuGH entscheidet über Akteneinsicht

Baustellen-Bande nach 18 Coups gestoppt

Trotz Microsoft-Ausfall: DAX bleibt stabil

Eine Frau mit blonden Haaren steht vor einem türkisfarbenen Hintergrund mit roten Kreisen.
. © Hersteller

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Dementer 65-Jähriger schon seit August vermisst

Kabarett: »Monika Gruber: Irgendwas is' immer«

Faymann: "Kämpfe weiter für Reichensteuer"

Highlights auf PRIME

Highlights auf SKY

Die TV-Highlights der Woche

Highlights auf NETFLIX

"Let’s Dance": Alle gegen Amira Pocher

Österreicher scharf auf Sex im Auto

NATO übt Verteidigung mit Atomwaffen