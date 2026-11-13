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Highlights auf SKY

Ein Polizist mit schusssicherer Weste und "LAPD"-Schriftzug steht im Freien vor unscharfer Skyline.
© Hersteller
Die Streaming-Highlights um Überblick
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Action-Serie: 1. Staffel von »S.W.A.T. Exiles« mit Shemar Moore

Abenteuer. Nach einer Schießerei gezwungen in den Ruhestand zu gehen, erhält Sergeant Daniel "Hondo" Harrelson zwei Jahre später den Auftrag, aus talentierten Außenseitern eine neue Einheit zu formen.

20.11.
SERIE

Action-Serie: »The Huntress - Stunde der Jägerin« mit Marine Vacth

Eine Frau mit Gewehr auf dem Rücken blickt ernst zur Seite, Titel "The Huntress" im Hintergrund.
. © Hersteller

Spannung. Eine französische Ex-Agentin hat in Marokko an der Seite eines Polizisten scheinbar ihren Frieden gefunden. Als Gangster ihn niederschießen, startet sie einen gnadenlosen Rachefeldzug.

20.11.
SERIE

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Tier-Doku: 7. Staffel von »Taronga Zoo Hautnah«

Zwei Giraffen im Vordergrund mit Sydney Opera House und Skyline im Hintergrund.
. © Hersteller

Natur. Die australische Doku-Serie bietet exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Taronga Zoos in Sydney und seines Schwesterzoos in Dubbo.

18.11.
SERIE

True-Crmie-Doku: »Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet«

Rotes Poster mit einer Frau und einem Mann, dazu der Text: „Mein Mann, mein Mörder – Wegsehen tötet“.
Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++ © Hersteller

Verbrechen. Die Doku rekonstruiert den Fall eines Seriengewalttäters, der über vier Jahrzehnte hinweg Frauen misshandelte und mordete.

19.11.
SERIE

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