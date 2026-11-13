Highlights auf SKY

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Action-Serie: 1. Staffel von »S.W.A.T. Exiles« mit Shemar Moore
Abenteuer. Nach einer Schießerei gezwungen in den Ruhestand zu gehen, erhält Sergeant Daniel "Hondo" Harrelson zwei Jahre später den Auftrag, aus talentierten Außenseitern eine neue Einheit zu formen.
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Action-Serie: »The Huntress - Stunde der Jägerin« mit Marine Vacth
Spannung. Eine französische Ex-Agentin hat in Marokko an der Seite eines Polizisten scheinbar ihren Frieden gefunden. Als Gangster ihn niederschießen, startet sie einen gnadenlosen Rachefeldzug.
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Tier-Doku: 7. Staffel von »Taronga Zoo Hautnah«
Natur. Die australische Doku-Serie bietet exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Taronga Zoos in Sydney und seines Schwesterzoos in Dubbo.
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True-Crmie-Doku: »Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet«
Verbrechen. Die Doku rekonstruiert den Fall eines Seriengewalttäters, der über vier Jahrzehnte hinweg Frauen misshandelte und mordete.
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