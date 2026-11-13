Highlights auf SKY

Die Streaming-Highlights um Überblick

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Action-Serie: 1. Staffel von »S.W.A.T. Exiles« mit Shemar Moore

Abenteuer. Nach einer Schießerei gezwungen in den Ruhestand zu gehen, erhält Sergeant Daniel "Hondo" Harrelson zwei Jahre später den Auftrag, aus talentierten Außenseitern eine neue Einheit zu formen.

20.11.

SERIE

Action-Serie: »The Huntress - Stunde der Jägerin« mit Marine Vacth

. © Hersteller

Spannung. Eine französische Ex-Agentin hat in Marokko an der Seite eines Polizisten scheinbar ihren Frieden gefunden. Als Gangster ihn niederschießen, startet sie einen gnadenlosen Rachefeldzug.

20.11.

SERIE

Tier-Doku: 7. Staffel von »Taronga Zoo Hautnah«

. © Hersteller

Natur. Die australische Doku-Serie bietet exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Taronga Zoos in Sydney und seines Schwesterzoos in Dubbo.

18.11.

SERIE

True-Crmie-Doku: »Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet«

Mein Mann, mein Mörder - Wegsehen tötet +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++ © Hersteller

Verbrechen. Die Doku rekonstruiert den Fall eines Seriengewalttäters, der über vier Jahrzehnte hinweg Frauen misshandelte und mordete.