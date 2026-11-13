FPÖ-Wutbauer: "Verlierer-Ampel soll JETZT zurücktreten!"

Nach Lagerhaus, Ardo und Stora Enso platzt dem FPÖ-Agrarsprecher der Kragen. Wutbauer Peter Schmiedlechner spricht Klartext und rechnet mit der ÖVP ab.

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"Was gestern noch Schimpfen war, ist heute offenbar Wirtschaftspolitik der ÖVP Niederösterreich!" Der Wutbauer Schmiedlechner tobt: Bei Stora Enso im Waldviertel fallen 115 Arbeitsplätze weg, eine Produktionslinie wird stillgelegt. Davor traf es schon das Lagerhaus NÖ Süd und das Ardo-Werk.

Jetzt fordert Landeshauptfrau Mikl-Leitner (ÖVP) niedrigere Lohnnebenkosten und weniger Bürokratie, genau das, was Schmiedlechner bei Ardo gesagt hat, so zeigt er jetzt auf. ÖVP-Landesgeschäftsführer Zauner nannte das damals "Dauernörgeln". Grotesk wird es für Schmiedlechner, weil Mikl-Leitner den SPÖ-Finanzminister kritisiert, obwohl die ÖVP Kanzler und Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer stellt.

Schmiedlechner: "Taskforce ohne Taten"

Und die groß angekündigte "Taskforce Wirtschaft"? "Pressekonferenzen allein sichern keinen einzigen Arbeitsplatz!", sagt Schmiedlechner. Er fordert weniger Abgaben und Energiepreise, echten Bürokratieabbau und schnellere Genehmigungen.

Für die Waldbauern verlangt er Klarheit über Abnahmemengen, Transportwege und Holzpreise nach der Stilllegung der Schwachholzlinie.

Schmiedlechner: "Rücktritt jetzt!"

"Diese Verlierer-Ampel aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat jetzt lange genug gezeigt, dass sie es nicht kann. Immer mehr Produktionsstandorte geraten unter Druck, Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel und die regionale Wertschöpfung wird geschwächt. Statt immer neuer Ausreden braucht Österreich endlich einen politischen Neustart. Diese Bundesregierung sollte zurücktreten und den Weg für Neuwahlen und einen echten Systemwechsel freimachen!", so Schmiedlechner abschließend.