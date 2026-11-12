Ardo stirbt in Zeitlupe: Verhandlungen gescheitert

Auch die siebente Verhandlungsrunde über den Sozialplan ist geplatzt. Die Gewerkschaften ziehen jetzt vor die Schlichtungsstelle. Der Mut der Demonstranten von Montag ist am Donnerstag verpufft.

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Nach dem angekündigten Aus für das Ardo-Werk in Groß-Enzersdorf gibt es für rund 190 Beschäftigte weiter keine Einigung. Die siebente Verhandlungsrunde endete am Donnerstag gegen 16.30 Uhr ohne Ergebnis, ein neuer Termin ist nicht vereinbart. PRO-GE und GPA bringen nun einen Antrag bei der Schlichtungsstelle ein.

Arbeiterbetriebsratsvorsitzender Dietmar Breiner und PRO-GE-Landesgeschäftsführer Patrick Slacik schlagen Alarm: "Nur wenn Ardo endlich deutlich nachbessert, gibt es noch eine Chance auf eine Einigung ohne Entscheidung durch die Schlichtungsstelle."

Forderung: Stiftung

Ein zentraler Punkt ist eine Arbeitsstiftung. Die Betroffenen sollen sich weiterbilden und umschulen lassen und so neue Perspektiven finden. Breiner und Slacik: "Wenn der Konzern den Standort schließen will, darf er sich seiner Verantwortung gegenüber den Beschäftigten nicht entziehen. Wir fordern den Konzern auf, endlich eine faire Absicherung und Perspektiven für die Belegschaft zu ermöglichen."

Erfreulich: Während der Sozialplan stockt, gibt es bei der Versorgung mit heimischem Gemüse einen Durchbruch.

Gemüse-Lösung

Nach langen Verhandlungen der Politik sind Firmen wie Waldland als Abnehmer und Verarbeiter an Bord. Schneiders Gemüseland in Groß-Enzersdorf baut seine Kapazitäten deutlich aus und kooperiert ab Frühjahr 2027 mit Iglo. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse bewirtschaftet künftig bis zu 2.000 Hektar. Geprüft wird auch eine eigene Verarbeitungslinie für Blattgemüse und Innovationen.