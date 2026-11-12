6 Tonnen Drogen und 210 Millionen: Riesen-Erfolg gegen die Darknet-Mafia

Die Bilanz lässt selbst erfahrene Ermittler staunen: In einer monatelangen Geheim-Aktion mit dem Codenamen "Operation Tornado" haben Ermittler aus 14 Ländern das kriminelle Darknet aufgemischt.

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Von Mai 2025 bis Oktober 2026 schlugen die Spezialkräfte immer wieder zu. Hunderte Wohnungen und Verstecke wurden gestürmt.

Hunderte Razzien weltweit

Insgesamt klickten bei 354 Verdächtigen die Handschellen – darunter skrupellose Dealer, Waffenschieber, aber auch Käufer, die sich im Netz sicher fühlten.

Die Ausbeute der Fahnder ist enorm: Fast sechs Tonnen Drogen wurden aus dem Verkehr gezogen, dazu über 210 Millionen Euro an Schwarzgeld und Kryptowährungen beschlagnahmt.

Besonders heftig traf es die Unterwelt in den USA. Dort nahmen Fahnder 132 Personen fest, stellten knapp fünf Tonnen Suchtgift sicher und beschlagnahmten über 150 Millionen Euro.

Aber auch in Europa: 950 Kilo Drogen – darunter allein 150 Kilo Ketamin in Großbritannien – sowie 60 Millionen Euro wanderten in die Asservatenkammern. In Großbritannien gab es 59 Festnahmen, in Ungarn 45 und in Frankreich 23.

Das Darknet galt lange als abgeschirmter Platz für Kriminelle, weil dort alles verschlüsselt läuft und normale Suchmaschinen nicht hinkommen. Doch "Operation Tornado" zeigt, dass die Verbrecher auch hier nicht mehr sicher sind.