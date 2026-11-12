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New York: Acht Tote nach Haus-Einsturz – Schwangere lebend gerettet

TF
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Teilweise eingestürztes Wohnhaus in Brooklyn mit sichtbaren Zimmern und Rettungsfahrzeugen davor.
© AFP
Eine Tragödie erschüttert den New Yorker Stadtteil Brooklyn. Ein mehrstöckiges Wohnhaus brach am Mittwochnachmittag plötzlich wie ein Kartenhaus in sich zusammen.
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Neben den acht Todesopfern wurden 17 weitere Menschen verletzt, darunter sieben Kinder und drei Feuerwehrleute.

Vier Opfer kämpfen im Spital aktuell noch um ihr Überleben. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani zeigte sich tief erschüttert: "Es bricht mir das Herz."

Feuerwehrleute der FDNY arbeiten an einem Einsatzort mit einem Feuerwehrwagen in Brooklyn.
Members of the New York City Fire Department work at the scene one day after a building collapsed in Brooklyn in New York on November 12, 2026. © AFP

Das Unglück ereignete sich im Viertel Flatbush. Über 250 Retter und Suchhunde kämpften sich die ganze Nacht unter Lebensgefahr durch den Schuttberg.

Rettungsarbeiten unter massivem Druck

Dann das große Aufatmen: Eine schwangere Frau wurde lebend aus den Trümmern gezogen. "Sie ist noch am Leben", sagte ihr Ehemann dem Sender ABC7 unter Tränen, "ich bin sehr glücklich."

Rettungskräfte und Feuerwehr durchsuchen nach Hauseinsturz in Brooklyn ein Trümmerfeld nach Überlebenden.
Members of the New York City Fire Department and first responders work at the scene a day after a building collapsed in Brooklyn in New York on November 12, 2026. © AFP

Das Gebäude war am Mittwochnachmittag komplett in sich zusammengebrochen, Teile des Hauses stürzten in eine unmittelbar angrenzende Baugrube. Ob diese Grube womöglich zum Einsturz des Gebäudes beitrug, war zunächst unklar - die Ermittlungen zur Ursache laufen noch. Die Feuerwehr sprach von einem dreistöckigen Gebäude, wobei in den USA das Erdgeschoss in der Regel als erster Stock mitgezählt wird.

Die Rettungsarbeiten könnten am Donnerstag durch ein heranziehendes Unwetter erschwert werden, berichtete der Sender CNN. Ab dem Nachmittag seien starker Regen und Windböen zu erwarten. Kurzzeitige Überschwemmungen könnten nicht ausgeschlossen werden. Der Regen werde voraussichtlich bis Freitag anhalten.

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