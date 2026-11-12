Kriechmayr: "Dann bringt meine Frau die Kohle heim ..."

Österreichs bester Abfahrer spricht über die letzten großen Ziele seiner Karriere - und was danach kommt.

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In wenigen Tagen hebt unsere Speed-Truppe mit Coach Andreas Evers Richtung Colorado ab. Vor dem Primetime-Super-G in Copper Mountain (28. November, 19.45 Uhr/live ORF1) holen sich die Österreicher im US-Speed-Center in Colorado den letzten Schliff. Im Fokus: Ex-Doppelweltmeister Vincent Kriechmayr, der es noch einmal krachen lassen will. Vor dem Abflug in die USA sprach der 35-jährige Oberösterreicher über die Ziele in seiner vielleicht letzten Saison und wie seine Ski-Pension aussehen könnte.

Nach "Drohung": Neustart mit Wunsch-Konditrainer

Im Februar hatte der Routinier die ÖSV-Herren im norwegischen Kvitfjell nach 1.094 Tagen ohne Abfahrtssieg erlöst und danach beim Weltcup-Finale mit dem Rücktritt gedroht - es sei denn, der ÖSV würde seinen früheren Konditrainer Peter Meliessnig zurückholen. Tatsächlich ist der Mann hinter den Comebacks von Marcel Hirscher und Lindsey Vonn zurück im "Team Kriechmayr" (oe24 berichtete). Für Kriechmayr "ein Riesen-Motivationsschub" für seine 15. Weltcup-Saison.

Das mit den Bedingungen, die Kriechmayr an den ÖSV gestellt hatte, relativiert der Oberösterreicher: "Das ist vielleicht falsch rübergekommen. Ich wollte keine Drohung an den ÖSV richten. Es war für mich einfach wichtig, dass ich mit ihm (Konditrainer Meliessnig, d. Red.) wieder zusammenarbeiten kann. Mit einem, von dem ich weiß, er versucht einfach jeden Tag, das Maximum aus mir rauszuholen, der mir auch mal die Grenzen im Training aufzeigt." Wobei es auch nicht immer Spaß machen würde: "Da wird dann schon zach, wenn er draufdrückt. Aber das passt schon." Trotzdem gesteht der 35-Jährige: "Leichter wird's nicht mit dem Alter."

"Hoffe, dass ich Flow mitnehmen kann"

Neben der Kondi-Arbeit sammelte Österreichs bester Speed-Mann im Sommer-Training in Chile Trainings-Kilometer auf Schnee. Das neu strukturierte Abfahrtsteam unter Speedchef Evers taugt Kriechmayr. Leute wie Raphael Haaser oder der rekonvaleszente Stefan Eichberger locken ihn mitunter aus der Reserve: "Da musst du dich schon strecken im Training, dass du vorn dabei bist, das ist ein Riesenansporn." Vor allem der zweite Block war so gut, dass es, so Kriechmayr, "gewaltig gewesen wäre, wenn die Saison gleich danach begonnen hätte". Kriechmayr hofft trotzdem, dass er den "Flow nach Copper Mountain mitnehmen kann".

Erste Abfahrts-Kugel für Österreich seit 2012?

Kriechmayr über die Ziele seiner vielleicht letzten Rennsaison: "Unsere Saison ist so kurz, du musst schauen, dass du bei jedem einzelnen Rennen vorne mitfährst, dann ergibt sich alles andere eh. Vorne mitfahren heißt nicht Top 10, das Ziel ist schon, beständig aufs Podium zu fahren. Im Grunde genommen will ich lässig runterfedern und sehen, dann sehen wir eh, was rausschaut."

Der Abfahrts-Weltcup ist, so Kriechmayr, "das Größte im Abfahrtssport, sportlich gesehen steht diese Kugel auch über Olympia-Gold, und die letzte vom Klaus (Kröll, d. Red.) ist schon ein Zeitl her. Trotzdem will ich mich damit nicht unter Druck setzen. Wenn ich merke, dass ich im Jänner dabei bin, dann wird sich das sicher ändern vom Mindset her." Wobei Österreichs bester Abfahrer speziell mit Kitzbühel, wo er 2021 den Super-G und 2023 das Downhill-Spektakel gewann, noch eine Rechnung offen hat: "Keine Ahnung, warum es in den letzten Jahren dort nicht so geklappt hat."

Bei der WM im Februar in Crans Montana müsse das Ziel für den Doppel-Weltmeister von Cortina 2021 natürlich Edelmetall sein: "Wenn du keine Medaille holst, schaut's blöd aus."

Der Mindestanspruch an sich selbst ist es, konkurrenzfähig zu bleiben. Kriechmayr: "Wenn ich merke, dass ich nicht mehr vorne mitfahren kann, werd ich sicher gleich einmal den Hut draufhauen.

Vincent Kriechmayr mit Ehefrau Michaela © Instagram @michaelaheidermayr

"Dann bin ich Hausmann ..."

Und sollte Kriechmayr tatsächlich nach der WM-Saison 2026/27 seine Karriere beenden? "Dann bin ich Hausmann. Meine Frau hat mehr gelernt, die ist viel cleverer als ich. Ich mach das dann daheim und meine Frau hat einen coolen Beruf, die hat mehr gelernt und die sollte dann die Kohle heimbringen."

Konkret stellt sich Kriechmayr die Skipension so vor: "Wenn ich nicht in Obertauern bin im Sommer zum Trainieren sondern daheim und meine Frau kommt von der Arbeit heim, dann koch ich gern auf und mach auch die Hausarbeit."

Wobei Vinc verschmitzt hinzufügt: "Sie ist schon penibler und schimpft mich dann, wenn ich nicht so sauber zusammengeräumt hab. Aber ich geb mein Bestes und versuche mich auch da zu verbessern."