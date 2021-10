Vienna entscheidet "Derby of Love" für sich

Die First Vienna FC siegt souverän im traditionsreichen "Derby of Love" gegen den Wiener Sport-Club mit 3:0.

Nach dem Aufstieg der Vienna in die Regionalliga Ost war für das erste Pflichtspiel-Derby seit 2017 alles angerichtet. Der Andrang war riesig: 6.500 Fans drängten auf den ausverkauften Sport-Club-Platz. Die geltende 2G-Regel (geimpft oder genesen) sorgte dabei für lange Schlangen bis auf die Straße, erst mit fünf Minuten Verspätung wurde in Dornbach angepfiffen.

Luxbacher bringt Vienna nach 3 Minuten in Front

Die Wartezeit war aber schon nach drei Spielminuten wieder vergessen. Luxbacher knöpfte Berkovic den Ball ab, lief allein auf Keeper Prögelhof zu und schob eiskalt ein (3.) – die frühe Führung für die Vienna! Der Sport-Club blieb dran, Kriwak scheiterte aber wenig später an Kazan im Vienna-Tor (21.).

Sport-Club scheitert an Alu, Vienna bleibt eiskalt

Bis in Halbzeit zwei schenkten sich beide Teams nichts. In Minute 69. verpasste der Sport-Club eine Riesenchance zum Ausgleich: Gusic traf nach Flanke von Josic nur das Lattenkreuz! Das rächte sich prompt: Szotkowski war aus kurzer Distanz für die Döblinger zur Stelle (75.) – 2:0. Kurz vor Schluss machte Toth per Kopf (81.) den 3:0-Triumph der Vienna im „Derby of Love“ perfekt!