Putin-Sportler in Österreich werden Fall für die EU

Dem Wintersport droht ein diplomatisches Chaos.

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Die Fronten im internationalen Wintersport verhärten sich. Nachdem der Weltskiverband (FIS) ausgewählten russischen Athleten den Status als neutrale Sportler (AIN) erteilte, nehmen nun die Gastgeberländer das Heft selbst in die Hand.

Polen schaffte am Mittwoch Fakten: Das Außenministerium in Warschau verweigerte allen russischen Athleten die Einreise für die Skisprung-Weltcups in Wisła (4. Dezember) und Zakopane (15. Jänner).

Klimov unterstützte Ukraine-Invasion

Besonders brisant: Auf der FIS-Freigabeliste steht ausgerechnet der 32-jährige Skispringer Evgeniy Klimov. Klimov hatte sich nach Beginn der Invasion in der Ukraine öffentlich als Unterstützer Vladimir Putins und des Krieges inszeniert – seine Zulassung durch den Weltverband löste bei den Ausrichtern in Wisła Entsetzen aus.

ÖSV akzeptiert FIS-Startlisten

Während Polen klar die sportlichen Grenzen zieht, steuert Österreich bei den anstehenden Großevents wie der Vierschanzentournee auf eine rechtliche und diplomatische Zerreißprobe zu.

Formal gilt in Österreich: Der Österreichische Skiverband (ÖSV) akzeptiert die Autonomie des Sports und die FIS-Startlisten. Ein eigenmächtiges Aussperren von Athleten durch den Verband ist rechtlich heikel. Wer an den Start geht, entscheidet am Ende nicht der ÖSV, sondern die Bundesregierung über das Visa- und Fremdenrecht.

Entscheidung fällt in Brüssel

In der heimischen Politik will man sich gar nicht erst in die Situation bringen lassen, am Bergisel in der Einzelfallentscheidungen über Putin-nahe Athleten treffen zu müssen.

Ein Insider aus dem Umfeld der Sportpolitik gewährt gegenüber oe24 nun brisante Einblicke:

“Österreich kann Verbänden nicht vorschreiben, wer an Turnieren teilnehmen darf. Aber natürlich könnte die Republik Einreisesperren verhängen. Das Thema soll schon bei der nächsten EU-Ratssitzung auf höchster Ebene geklärt werden. Man hofft auf eine gemeinsame Lösung in Europa, denn die Zeit drängt.” Sport-Insider zu oe24

Ohne eine einheitliche Richtlinie des EU-Rates droht dem Wintersport in den kommenden Wochen ein beispielloser Fleckerlteppich aus Grenzkontrollen, Boykotteuren und gecancelten Weltcup-Wertungen. Die Zeit bis zu den ersten Springen läuft ab. Der Skisprung-Weltcup startet am 20. November in Lillehammer (Norwegen).