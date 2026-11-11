Italien-Schock vor Frankreich-Kracher: Alaba-Kollege haut ab

Überraschender Abgang im italienischen Nationalteam! Nicolo Zaniolo hat das Trainingslager der "Squadra Azzurra" in Coverciano vorzeitig verlassen.

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Ausgerechnet vor den Nations-League-Spielen gegen Frankreich am Donnerstag (ab 20.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) sorgt der Udinese-Star und Teamkollege von David Alaba für Aufsehen. Zunächst war unklar, was hinter der Abreise steckt. Jetzt hat sich der 27-Jährige selbst zu Wort gemeldet – und eine klare Bitte an die Öffentlichkeit.

Dabei hatte Zaniolo zuletzt sportlich wieder auf sich aufmerksam gemacht. Mit starken Leistungen bei Udinese kämpfte er sich zurück ins italienische Nationalteam. Nun hätte er die Chance gehabt, sich im Nations-League-Duell mit Frankreich erneut zu beweisen. Doch am Dienstag wurde bekannt, dass der Offensivspieler das Trainingscamp überraschend verlassen hat. Der italienische Verband sprach lediglich von persönlichen Gründen. Das ließ Raum für Spekulationen.

Zaniolo meldet sich zu Wort

Jetzt versucht der 27-Jährige, die Gerüchte einzudämmen. Auf Instagram erklärte er: "Coverciano zu verlassen, war nicht leicht, aber ich habe diese Entscheidung aus rein persönlichen Gründen getroffen." Zugleich betonte er, wie viel ihm das Nationalteam bedeutet: "Das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen, ist immer ein Grund zum Stolz."

Sein Dank galt auch dem Trainerteam und seinen Mitspielern für die Unterstützung. Vor allem aber richtete Zaniolo eine deutliche Bitte an die Öffentlichkeit: "Ich bitte nur darum, dass meine Privatsphäre respektiert wird, ohne Spekulationen Glauben zu schenken, die nichts mit mir zu tun haben."

© Instagram

»Dieses Trikot trage ich im Herzen«

Auch sportliche Gründe sollen hinter seinem Abgang ausdrücklich nicht stecken. Zaniolo stellte klar, dass seine Entscheidung nichts mit seiner Rolle oder seiner Situation im Nationalteam zu tun habe. Sein Ziel bleibe es, wieder für Italien aufzulaufen. "Dieses Trikot trage ich im Herzen, und ich werde jeden Tag weiter daran arbeiten, es wieder tragen zu dürfen", schrieb er. Was genau den Udinese-Profi zur vorzeitigen Abreise bewogen hat, behielt er für sich.