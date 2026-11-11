Sieben Spiele, keine Pleite: ÖFB hofft auf Gugl-Magie

Für Österreich geht es im Nations-League-Duell mit Irland am Samstag (20.45 Uhr/live in ORF 1) um Millionen, Prestige und die Rückkehr auf die ganz große Fußballbühne. Gut, dass die ÖFB-Elf dabei auf ihren Linzer Glücksort setzen kann.

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Das Nationalteam kämpft derzeit in Liga B der Nations League um den Sprung in die Eliteklasse. Einmal durfte Rot-Weiß-Rot bereits in Liga A ran – in der Saison 2022/23. Doch nach nur einem Sieg aus sechs Spielen folgte der bittere Abstieg. Jetzt soll das Comeback gelingen. Am Samstag (ab 20.45 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) bietet sich gegen Irland in Linz die große Chance: Ein Sieg bedeutet Gruppensieg, Aufstieg und einen satten Geldregen für den ÖFB. Die Elf von Teamchef Ralf hat es selbst in der Hand – und könnte dabei gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Die Rechnung ist simpel, der Anreiz gewaltig: Für die Teilnahme an Liga B überweist die UEFA dem ÖFB 1,5 Millionen Euro. Holt Österreich den Gruppensieg, kommt exakt dieselbe Summe noch einmal obendrauf. Macht zusammen drei Millionen Euro. Mit einem einzigen Heimsieg gegen Irland könnte der Verband seine bisherige Prämie also verdoppeln. Der Gruppensiegerbonus soll bereits im Dezember ausbezahlt werden.

Linz soll Österreichs Trumpf bleiben

Doch die Millionen wären erst der Anfang. Der Aufstieg in Liga A würde Österreich nicht nur finanziell aufwerten, sondern auch sportlich in eine ganz andere Dimension katapultieren. Statt Gegnern aus Liga B könnten künftig Frankreich, Spanien, England oder Deutschland in Österreich gastieren. Fußball-Leckerbissen statt Pflichtaufgaben. Und auch die UEFA lässt sich die Eliteklasse mehr kosten: Allein die Startprämie steigt von 1,5 auf 2,25 Millionen Euro. Dass Österreich für solche internationalen Kracher eine würdige Bühne hat, steht außer Frage. Die Raiffeisen Arena hat der LASK längst zur Adresse für große Fußballabende gemacht. Mit dem Double und internationalen Auftritten gegen Liverpool und Slovan Bratislava sorgten die Athletiker für Furore. Mit Fenerbahçe und dem FC Porto warten zudem weitere Hochkaräter in der Königsklasse.

Liga A statt Liga B: Dann könnten Österreich plötzlich Kaliber wie Lamine Yamal und Co. gegenüberstehen. © FIFA via Getty Images

Jetzt soll auch das Nationalteam die Gugl zum Beben bringen. Die Voraussetzungen dafür könnten kaum besser sein: Seit der Eröffnung im Februar 2023 blieb Österreich bei sieben Länderspielen in Linz ungeschlagen – sechs Siege, ein Remis. Die beeindruckende Bilanz soll ausgerechnet gegen Irland ihre Fortsetzung finden. Und ein Erfolg hätte Folgen, die weit über die Nations League hinausreichen.

Doppelte Chance auf EM-Traum

Doch der Aufstieg könnte für Österreich sogar zum Türöffner Richtung EURO 2028 in Großbritannien und Irland werden. Denn die Nations League hat direkten Einfluss auf die Auslosung der EM-Qualifikation: Die UEFA erstellt anhand der Nations-League-Rangliste die Lostöpfe. Je besser Österreich dort abschneidet, desto höher ist die Chance, einem leichteren Qualifikationsgegner aus dem Weg zu gehen. Die zwölf Gruppensieger und die acht besten Gruppenzweiten sichern sich direkt das EM-Ticket. Doch selbst wenn Österreich diesen Weg verpasst, bleibt eine Hintertür offen: Die besten Nations-League-Gruppensieger, die sich noch nicht qualifiziert haben, können einen zusätzlichen Play-off-Platz erhalten. Wer also jetzt in der Nations League liefert, kann sich gleich zwei Wege zur Europameisterschaft offenhalten.

Die Ausgangslage ist also klar: Österreich kann am Samstag Millionen kassieren, in Europas Elite zurückkehren und gleichzeitig die Weichen für den nächsten großen Turniertraum stellen. Dafür braucht es nur einen Sieg – die Bühne für einen rot-weiß-roten Fußballabend ist angerichtet.