Nationalstadion: Neue Chance für Rangnick-Investoren

Vor dem Stadion-Gipfel mit Stadtrat Peter Hacker nimmt die Diskussion um eine neue Arena wieder Fahrt auf.

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Während sich das ÖFB-Team in der ausverkauften Raiffeisen-Arena in Linz auf den Nations-League-Kracher gegen Irland (Samstag, 20:45 Uhr) vorbereitet, brodelt es hinter den Kulissen: Im November steht ein entscheidender Stadion-Gipfel in Wien an. Es geht um nicht weniger als einen Milliarden-Deal.

ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll drängte zuletzt öffentlich auf den Neubau einer modernen Nationalarena. Noch im November soll dazu ein entscheidendes Gespräch mit Wiens Sportstadtrat Peter Hacker stattfinden.

ÖFB-Heimstätte und Bühne für Stars

Zusätzliche Brisanz bekommt der Gipfel durch Berichte, wonach die Stadt Wien das bisherige Projekt einer reinen Event-Halle in Neu Marx kippen könnte.

Die Chance für den Fußball: Statt einer reinen Konzerthalle könnte ein gigantisches Multifunktions-Stadion entstehen, das sowohl als ÖFB-Heimstätte dient als auch Raum für Shows der Weltstars bietet.

Live Nation: 400 Millionen-Projekt in München

Ein solches Projekt kann bis zu 1 Milliarde Euro kosten – Geld, das die öffentliche Hand nicht hat. Die Lösung liegt laut Ralf Rangnick im privaten Sektor:

Der Entertainment-Riese: Schon 2025 brachte der Teamchef den US-Giganten Live Nation ins Spiel. Der Konzern (u. a. Ticketmaster) veranstaltet die Welttourneen von Stars wie Coldplay oder Taylor Swift.

Das Betreibermodell: Wenn in der Arena an 365 Tagen im Jahr Konzerte, Shows und Länderspiele steigen, refinanziert sich der Bau über Ticketverkäufe, VIP-Logen und Sponsoren von ganz allein. In München baut Live Nation derzeit ein ähnliches Projekt für über 400 Millionen Euro.

Mögliche Partner: Mit dem heimischen Unternehmen Do&Co steht ein Global Player parat, der schon bei der heurigen Fußball-WM in Nordamerika als Hospitality- und VIP-Caterer der FIFA fungierte.

Ralf Rangnick will beim Stadion-Neubau am Ball bleiben. © GEPA pictures

Hier kommt der Teamchef ins Spiel: Durch seine Stationen bei Red Bull und Manchester United ist Rangnick bestens mit den großen Geldgebern im internationalen Sport- und Entertainment-Business vernetzt. Legt er damit die Basis für eine neue "Arena Austria"?