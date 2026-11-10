Sturzflut! Austria-Spiel fällt ins Wasser

Das Champions-League-Spiel zwischen Benfica Lissabon und der Wiener Austria Frauenmannschaft wurde abgesagt.

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Nach einer Sturmwarnung ist das Champions-League-Spiel der Wiener Austria bei Benfica Lissabon auf einen anderen Termin verschoben worden. Die vierte Partie der Ligaphase war für Mittwoch im Estadio da Luz angesetzt, der Sturm Charles machte der Austragung aber einen Strich durch die Rechnung. Nachdem die portugiesische Regierung eine Wetterwarnung ausgerufen hatte, folgte am Dienstagabend die Absage vonseiten der UEFA. Ein Ersatztermin soll zeitnah bekanntgegeben werden.

Die Austrianerinnen waren am Dienstag nach Lissabon aufgebrochen. Noch am Flughafen ereilte die Wienerinnen die Nachricht von der Wetterwarnung und der damit verbundenen Absage, wie die Austria auf Social Media schrieb.

Nach drei gescheiterten Versuchen nimmt Österreichs Meister in Portugal den nächsten Anlauf auf den Premierensieg in der Frauen-Champions-League. Sollte dieser bei Lissabon gelingen, würde Österreichs Double-Champion in der Ligaphase an den Portugiesinnen vorbeiziehen und im Aufstiegsrennen voll mitmischen.

Austria als Underdog angereist

"Wir freuen uns alle extrem, spielen gegen eine super Mannschaft in einem tollen Stadion, das viel Geschichte hat. Deshalb wird es wieder ein Highlight", sagte Carina Wenninger vor dem Abflug aus Wien. Benfica liegt als Zwölfter auf dem letzten Aufstiegsplatz, während die Wienerinnen nach einem 0:1 bei Chelsea, 1:1 gegen Inter Mailand und 1:4 gegen Juventus Turin zwei Zähler dahinter auf Position 15 lauern.

In der Favoritenrolle ist die Austria keinesfalls. Benfica hat vor den 0:3-Niederlagen gegen die Bayern und bei Arsenal Juve 2:1 besiegt. "Das war ein Ausrufezeichen, alleine das zeigt, welches Kaliber auf uns wartet", betonte Austria-Trainer Stefan Kenesei. Marktwert-Aushängeschilder (jeweils 150.000 Euro) sind die dänische Mittelfeldspielerin Caroline Möller und die brasilianische Stürmerin Nycole Raysla, die in acht Pflichtspielen sechsmal getroffen hat. Auf nationaler Ebene ist der portugiesische Tabellenführer nach sieben Partien makellos.

Schöffel fehlt, Schiechtl zurück, Uka fraglich

Während der neuerliche Ausfall der am Oberschenkel verletzten Louise Schöffel schwer wiegt, sorgt die Rückkehr von Abwehr-Routinier Katharina Schiechtl für einen positiven Effekt. Offen ist der Einsatz von Topstürmerin Modesta Uka wegen muskulärer Probleme, sie hat inklusive Quali auf der Champions-League-Reise diese Saison siebenmal getroffen. "Wenn wir annähernd an die Leistungen von den Spielen gegen Chelsea oder Inter anknüpfen können, dann rechnen wir uns auch in Lissabon was aus", sagte Kenesei. Im Gegensatz zur Liga sei seine Truppe auf europäischer Ebene als Außenseiter gegen einen "auch auf dem Level sehr routinierten Gegner" aber nicht zum Siegen verdammt.

Benfica ist zum fünften Mal in den jüngsten sechs Saisonen in der "Königsklasse" vertreten, wobei 2024 erst im Viertelfinale Endstation war, und steht vor dem 50. Match. Hoffnung auf eine Überraschung darf sich die Austria auch deshalb machen, da der portugiesische Meister auf CL-Ebene (inklusive Quali) sieben Heimspiele sieglos ist. Sollte das so bleiben, hätte auch ein zweites ÖFB-Team einen portugiesischen Vertreter erfolgreich geärgert. St. Pölten hatte in der Quali Sporting im Elfmeterschießen bezwungen. Benfica steht in der nationalen Rangordnung aber klar darüber.