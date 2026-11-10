Lawrow verspottet am Rand sitzende Europäer

Bei den Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi verhandeln die USA, Russland und die Ukraine ohne direkte Beteiligung Europas. Russlands Außenminister Sergej Lawrow reagierte darauf mit Spott.

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Heute starteten die Verhandlungen in Abu Dhabi zwischen den USA, Russland und der Ukraine über ein Ende des Krieges. Das Treffen schließt an Äußerungen von US-Präsident Trump in der vergangenen Woche an, wonach eine umfassende Vereinbarung zur Beendigung des Krieges und zur Gewährleistung der Sicherheit in Europa möglich sei. Allerdings scheinen die Positionen nach Ende der ersten Runde noch weit auseinanderzuliegen. Obwohl Europa nicht direkt an den Gesprächen beteiligt ist, reisten mehrere Vertreter an.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow kommentierte die Anwesenheit der europäischen Delegation in Moskau spöttisch und meinte, sie seien nach Abu Dhabi geflogen und sollten dort im Hotel sitzen. Laut "Bild" sagte Lawrow wörtlich: "Was die Teilnahme der Europäer angeht: Nun ja, sie sind nach Abu Dhabi geflogen, sollen sie doch dort im Hotel sitzen."

Lawrow merkte ironisch an, dass die USA sich wohl von deren "Geist und ihrem Streben nach einem dauerhaften Frieden" anstecken lassen wollten.

Einer von Europa geforderten Waffenruhe erteilte Lawrow noch vor den Gesprächen in der Wüste eine Absage: Diese würde der Ukraine lediglich Zeit zur Aufrüstung verschaffen. Moskau verlange stattdessen eine umfassende Neuregelung der europäischen Sicherheitsordnung.

Hauptstreitpunkt bleibt die Gebietsfrage. Während Russland Gebietsabtretungen verlangt, lehnt Kiew die Aufgabe von gehaltenem Territorium ab. US-Präsident Donald Trump deutete vorab lediglich an, dass die Ukraine nach einem Friedensschluss eine "etwas andere Form" haben könnte. Die Verhandlungen dauern noch bis morgen an.