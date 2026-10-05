Gesicht & Körper: Philips OneBlade 360 nur heute günstiger

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Rasieren, trimmen oder saubere Konturen ziehen – wer dafür nicht mehrere Geräte im Badezimmer liegen haben möchte, sollte sich den Philips OneBlade 360 Face genauer ansehen. Das kompakte Gerät kombiniert Rasierer und Barttrimmer und ist aktuell bei Amazon reduziert erhältlich. Gerade rund um die Prime-Angebote ist das ein Deal, der sich für alle lohnt, die ihre Pflegeroutine unkomplizierter machen möchten.

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Der OneBlade ist dabei nicht nur für den klassischen Drei-Tage-Bart interessant. Durch den verstellbaren 5-in-1-Trimmaufsatz können Sie unterschiedliche Bartlängen stylen und anschließend mit der Klinge die gewünschten Konturen definieren.

Eine Klinge, die sich den Gesichtskonturen anpasst

Das Besondere sind die 360-Klingen. Sie können sich in mehrere Richtungen bewegen und sollen dadurch den Konturen des Gesichts besser folgen. Im Set sind direkt zwei dieser Klingen enthalten – praktisch, weil Sie damit bereits eine Ersatzklinge zu Hause haben.

PHILIPS OneBlade 360 Face © Philips

Ob Sie Ihren Bart lediglich kürzen, einzelne Partien sauber definieren oder sich rasieren möchten: Der OneBlade deckt verschiedene Styling-Routinen mit einem Gerät ab.

Auch bei der Anwendung bleiben Sie flexibel. Das Modell eignet sich für die Nass- und Trockenrasur. Sie können es also beispielsweise schnell morgens vor dem Spiegel verwenden oder in Ihre gewohnte Nassrasur integrieren.

Praktisch für zu Hause und unterwegs

Ein weiterer Vorteil ist die kompakte Bauweise. Gerade auf Reisen möchte man schließlich nicht mehrere Geräte samt Zubehör einpacken. Der OneBlade lässt sich über USB aufladen und nimmt im Kulturbeutel deutlich weniger Platz ein als ein klassischer großer Elektrorasierer.

PHILIPS OneBlade 360 Face © Philips

Auch als Geschenk finde ich den OneBlade spannend: Ein praktisches Beauty- beziehungsweise Grooming-Tool ist schließlich etwas, das tatsächlich regelmäßig zum Einsatz kommen kann.

Amazon-Deal: Jetzt lohnt sich der Blick auf den OneBlade

Wenn Sie ohnehin einen neuen Rasierer oder Barttrimmer brauchen oder Ihren alten ersetzen möchten, könnte der aktuelle Amazon-Deal ein guter Zeitpunkt für den Kauf sein. Im Paket bekommen Sie den Philips OneBlade 360 Face mit zwei 360-Klingen sowie dem verstellbaren 5-in-1-Trimmaufsatz.

Vor allem die Kombination aus Trimmen, Rasieren und Konturieren macht das Modell zu einem unkomplizierten Allrounder fürs Badezimmer – und reduziert ist ein Gerät, das regelmäßig verwendet wird, natürlich gleich noch interessanter.

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