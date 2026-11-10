Neue Iran-Drohung: Israel muss vernichtet werden

Der Konflikt im Nahen Osten spitzt sich weiter zu. Die Militärführung des Iran droht abermals damit, Israel zu vernichten.

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Die iranische Militärführung hat Israel abermals mit einer vollständigen Zerstörung gedroht. Stabschef Ali Abdollahi warnte den Erzfeind vor den Folgen einer erneuten militärischen Eskalation. Er zitierte laut der Nachrichtenagentur Tasnim Israels Premier Benjamin Netanyahu, der gesagt haben soll: "Entweder müssen wir den Iran vernichten, oder der Iran wird uns vernichten." Die Aussage sei nicht neu, sagte Abdollahi. "Es ist klar, dass wir sie ganz gewiss vernichten werden."

Auch der Kommandant der Luftstreitkräfte der Revolutionsgarden, Irans mächtiger Militärorganisation, drohte Israel scharf. "Sollte es notwendig werden, werden wir sämtliche ihrer Kapazitäten auf regionaler und überregionaler Ebene unter unser Feuer nehmen und dem Feind nichts außer Niederlage und Flucht übrig lassen", sagte Majid Mousavi.

Abdollahi äußerte sich bei der Enthüllung einer neuen "Raketenstadt". Iranische Medien verbreiteten am Dienstag Videos der Raketenstadt, die unter der Erde liegen soll. Wann die Aufnahmen entstanden, blieb zunächst unklar. Berichte über militärische Errungenschaften des Irans können in der Regel nicht unabhängig verifiziert werden. Die Islamische Republik verfügt landesweit über mehrere derartige Stützpunkte, oft im Gebirge, wo mobile Abschussrampen, Marschflugkörper und ballistische Raketen eingelagert sind. Im Kriegsfall soll das Arsenal so vor Bombardierungen geschützt sein.