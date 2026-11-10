Christkindl-Avatar spricht zehn Sprachen

"Das Steyrer Christkindl gehört zu Steyr wie kaum etwas anderes. Jetzt kann es seine Geschichte jedem Gast so erzählen, dass sie wirklich ankommt – in der Sprache, in der man als Kind die ersten Weihnachtslieder gehört hat", sagt die Steyrer Tourismusmanagerin Eva Pötzl.

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"Riechen Sie das auch? Der Duft von Weihnachten." Mit diesen Worten begrüßt das Steyrer Christkindl heuer seine Gäste – und das in zehn verschiedenen Sprachen. Eine neue digitale Technologie macht es möglich: Ein fotorealistischer, lippensynchroner Avatar lässt das Steyrer Christkindl erstmals auch internationale Besucher in ihrer Muttersprache willkommen heißen und ihnen die Geschichte des Wallfahrtsortes Christkindl näherbringen.

Wallfahrtsort-Geschichte

Inhaltlich führt der Avatar zu den Ursprüngen des Wallfahrtsortes zurück und erzählt, wie aus einer kleinen Wachsfigur in einer Fichte einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte Österreichs wurde.