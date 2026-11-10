oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

In Steyr

Christkindl-Avatar spricht zehn Sprachen

Avatar
© Alpenland Tourismus GmbH, KI-generiert
"Das Steyrer Christkindl gehört zu Steyr wie kaum etwas anderes. Jetzt kann es seine Geschichte jedem Gast so erzählen, dass sie wirklich ankommt – in der Sprache, in der man als Kind die ersten Weihnachtslieder gehört hat", sagt die Steyrer Tourismusmanagerin Eva Pötzl.
OE24 auf Google bevorzugen

"Riechen Sie das auch? Der Duft von Weihnachten." Mit diesen Worten begrüßt das Steyrer Christkindl heuer seine Gäste – und das in zehn verschiedenen Sprachen. Eine neue digitale Technologie macht es möglich: Ein fotorealistischer, lippensynchroner Avatar lässt das Steyrer Christkindl erstmals auch internationale Besucher in ihrer Muttersprache willkommen heißen und ihnen die Geschichte des Wallfahrtsortes Christkindl näherbringen.

Auch interessant

Schwere Vorwürfe gegen "Little Britain"-Star

"Ich bin Antifaschist*in"-Plakate ausgerollt im Salzkammergut

Punsch mit Aussicht: Wiens schönste Weihnachts-Rooftops

Wallfahrtsort-Geschichte

Inhaltlich führt der Avatar zu den Ursprüngen des Wallfahrtsortes zurück und erzählt, wie aus einer kleinen Wachsfigur in einer Fichte einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte Österreichs wurde.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tötung von Fischotter: WWF will Neureglung

"European City of Christmas" mit Sonntagsshopping

Jungmost kommt zu Martini in den Verkauf

Christkindl-Avatar spricht zehn Sprachen

Friedenslicht wird aus verwundetem Land geholt

"Ich bin Antifaschist*in"-Plakate ausgerollt im Salzkammergut

Achleitner zieht nach acht Jahren Schlussbilanz

Linzer Stahlhändler ESA kämpft um 180 Jobs

LRH hat Sportförderungen und Ticket-Einladungen überprüft

Franckstraßen-Sanierung wird aufgeschoben