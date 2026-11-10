In Steyr
Christkindl-Avatar spricht zehn Sprachen
"Riechen Sie das auch? Der Duft von Weihnachten." Mit diesen Worten begrüßt das Steyrer Christkindl heuer seine Gäste – und das in zehn verschiedenen Sprachen. Eine neue digitale Technologie macht es möglich: Ein fotorealistischer, lippensynchroner Avatar lässt das Steyrer Christkindl erstmals auch internationale Besucher in ihrer Muttersprache willkommen heißen und ihnen die Geschichte des Wallfahrtsortes Christkindl näherbringen.
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Wallfahrtsort-Geschichte
Inhaltlich führt der Avatar zu den Ursprüngen des Wallfahrtsortes zurück und erzählt, wie aus einer kleinen Wachsfigur in einer Fichte einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte Österreichs wurde.
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