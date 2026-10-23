Apple mit Lieferengpässen: Samsung feiert Rekordabsatz

Samsungs neue Falt-Smartphones Galaxy Z Fold 8 und Z Fold 8 Ultra brechen in Europa alle Rekorde und übertreffen die Erwartungen deutlich. Ein Verkaufsplus von 45 Prozent und explodierende Suchanfragen zeigen, wie der südkoreanische Tech-Konzern ausgerechnet von Apples Falt-Einstieg profitiert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Entscheidung von Branchenprimus Samsung, das Portfolio bei den Falt-Smartphones grundlegend auszubauen, zahlt sich auf dem europäischen Markt voll aus. Mit der Einführung eines zusätzlichen Ultra-Modells neben der klassischen Ausführung hat der Konzern offenbar genau den Nerv der technikbegeisterten Kundschaft getroffen. Wie das Unternehmen nun offiziell bestätigte, liegen die Absatzzahlen des Galaxy Z Fold 8 sowie des Flaggschiffs Galaxy Z Fold 8 Ultra deutlich über den internen Prognosen.

In den ersten neun Wochen nach dem offiziellen Marktstart kletterten die Verkäufe in Europa im Vergleich zum Vorjahresmodell Fold 7 um beachtliche 45 Prozent nach oben. Das Management spricht von einer außergewöhnlichen Nachfrage und sieht sich in seiner Neuausrichtung im absoluten Premium-Segment vollends bestätigt.

Google-Suchanfragen explodieren um 460 Prozent

Der Ansturm schlägt sich nicht nur in den Verkaufsstatistiken nieder, sondern spiegelt sich auch im digitalen Suchverhalten wider. Laut Branchendaten stiegen die Suchanfragen bei Google nach der gesamten "Galaxy Z8"-Serie in Europa im Laufe des Septembers um 260 Prozent an. Noch drastischer fiel die Entwicklung mitten im Monat aus:

Sprung der allgemeinen Google-Suchen nach der Geräteserie im September um 260 Prozent

Rekord-Zuwachs von satten 460 Prozent bei den Suchanfragen in der zweiten Septemberwoche

Sprunghaftes Interesse übersteigt gewöhnliche Produktstarts bei weitem

Verkaufsplus von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahresmodell Fold 7 in den ersten neun Wochen

Parallele Nachfrage nach dem Basismodell und der neuen Ultra-Variante

Ein derart massiver Sprung belegt ein breites öffentliches Interesse, das weit über das übliche Grundrauschen bei einer herkömmlichen Smartphone-Präsentation hinausgeht.

Apple kündigt Falt-Handy an und befeuert Gesamtkategorie

Hinter dem plötzlichen Hype steckt ein bemerkenswerter Effekt des Marktes. Wie das Fachportal SamMobile berichtet, fällt der steile Anstieg der Suchanfragen exakt mit der Vorstellung des ersten faltbaren Apple-Smartphones zusammen, dem iPhone Duo. Obwohl Samsung den Erzrivalen nicht namentlich erwähnt, liegt der Zusammenhang auf der Hand: Die Ankündigung aus Cupertino hat der gesamten Kategorie der Falt-Geräte weltweite Aufmerksamkeit beschert.

Als etablierter Pionier auf diesem Gebiet zieht Samsung nun die Blicke auf sich. Viele Interessenten vergleichen die Neuvorstellung mit bereits bewährter Technik und greifen letztlich zu den ausgereiften Modellen der Südkoreaner, die seit Generationen weiterentwickelt werden.

Massive Lieferprobleme bei Apple öffnen Zeitfenster

Die Situation spitzt sich für den US-Konkurrenten weiter zu, da Apple mit spürbaren Engpässen bei der Markteinführung seines iPhone Duo zu kämpfen hat. Die ersten Vorbestellkontingente waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen, und wer jetzt ein Gerät ordert, muss sich bis in den Jänner 2027 gedulden.

Diese langen Wartezeiten eröffnen Samsung eine erstklassige Gelegenheit im Weihnachts- und Herbstgeschäft. Unentschlossene und enttäuschte Apple-Kunden, die nicht monatelang auf ihr Falt-Smartphone warten wollen, greifen zu den sofort verfügbaren Galaxy-Modellen. Die Doppel-Strategie mit Z Fold 8 und Fold 8 Ultra erweist sich somit als Volltreffer im Rennen um die Gunst der Smartphone-Käufer.