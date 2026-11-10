Tötung von 186 Fischotter pro Jahr

In Kärnten und OÖ dürfen die meisten Fischotter getötet werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Fischotter wird auch als "Gesundheitspolizei des Wassers" bezeichnet. Otter fressen am liebsten alte und schwache Fische. So breiten sich Krankheiten weniger leicht aus. Fische bleiben gesund und stark.

Kein besonderer Schutz für Muttertiere

Mit pauschalen Tötungsfreigaben für streng geschützte Fischotter untergraben die Bundesländer laut einer aktuellen WWF-Analyse das EU-Artenschutzrecht. Demnach erlauben vier Länder im Rahmen ihrer Kontingente die Tötung von insgesamt bis zu 186 Fischottern pro Jahr, ohne die Fälle einzeln behördlich zu prüfen. In den Salzburger "Freizonen" sind darüber hinaus weitere Tötungen ohne zahlenmäßige Obergrenze zulässig. Zugleich fehlen überall ausreichende Schutzvorkehrungen für Muttertiere und ihren Nachwuchs. "Die Landesregierungen höhlen den europäischen Artenschutz aus. Sie müssen pauschale Tötungsfreigaben durch sorgfältige Einzelfallprüfungen ersetzen", sagt WWF-Expertin Sarah Stöger.

Qualvolle Conibear-Fallen

Die geltenden Kontingente umfassen jährlich bis zu 55 Fischotter in Kärnten, 51 in Oberösterreich, 50 in Niederösterreich und 30 in Salzburg. Kärnten erlaubt zudem weiterhin den Einsatz qualvoller Conibear-Fallen und kündigt deren Aus erst für 2027 an. Niederösterreich hält sogar trotz dokumentierter Rückgänge der Fischotterdichte an seinen Freigaben fest.

51 Tötungen in Oberösterreich

In Oberösterreich sind Tötungen sogar an Fließgewässerstrecken mit besonderen ökologischen Funktionen erlaubt. Der WWF kritisiert, dass ausgerechnet dort ein natürlicher Bestandteil des Ökosystems verfolgt wird, während die Ursachen geschädigter Fischbestände bestehen bleiben. Die jährliche Festlegung eines Kontingents ersetzt die Prüfung konkreter Eingriffsgründe und möglicher Alternativen nicht. Auch die direkten Abschüsse im Dezember und Jänner können Muttertiere mit abhängigem Nachwuchs treffen.