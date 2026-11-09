Achleitner zieht nach acht Jahren Schlussbilanz

Bei seiner Abschlussbilanz verweist er auf Milliardeninvestitionen, den Ausbau erneuerbarer Energien und Reformen im Tourismus.

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OÖ. Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) hat am Montag Bilanz über seine achtjährige Amtszeit gezogen. Trotz Corona-Pandemie, Energiekrise und schwacher internationaler Konjunktur sei es gelungen, den Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln. Mit November beendet Achleitner seine politische Tätigkeit. Seine Nachfolgerin Christiane Frauscher wird am Donnerstag im Landtag angelobt.

Während der Pandemie unterstützte das Land Unternehmen mit Bürgschaften, Stabilisierungsprogrammen sowie Förderungen für Digitalisierung und Export. Nach Beginn des Ukrainekrieges rückten Energieversorgung und Versorgungssicherheit stärker in den Mittelpunkt. Auch auf Unternehmenskrisen bei MAN in Steyr und KTM im Innviertel reagierte das Land laut Achleitner mit Unterstützungsmaßnahmen und Arbeitsmarktprogrammen.

Milliardeninvestitionen und Ausbau erneuerbarer Energien

Als zentralen Schwerpunkt seiner Amtszeit bezeichnet Achleitner die Wirtschafts- und Forschungsstrategie "#upperVISION2030". Sie entstand gemeinsam mit Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Johannes Kepler Universität und Fachhochschule Oberösterreich. Im Mittelpunkt stehen Digitalisierung, Mobilität, nachhaltige Industrie und Technologien für den Menschen.

Seit 2020 wurden laut Land rund 869 Millionen Euro an Förderungen vergeben. Damit seien Projekte mit einem Gesamtvolumen von knapp fünf Milliarden Euro ermöglicht worden. Achleitner sieht darin einen wichtigen Beitrag zur langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Standorts.

Auch die Energiepolitik spielte eine wesentliche Rolle. Die Zahl der Photovoltaikanlagen stieg nach Landesangaben von rund 30.000 im Jahr 2018 auf 150.000 im Jahr 2026. Daneben setzt Oberösterreich auf Wasserstoff. In Wels nahm 2023 ein Forschungszentrum der Fachhochschule den Betrieb auf. Derzeit laufen Wasserstoffprojekte mit einem Volumen von mehr als 600 Millionen Euro.

Für den Arbeitsmarkt wurde das Programm "upperWORK" als Nachfolger des "Pakts für Arbeit und Qualifizierung" vorgestellt. Gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice, dem Sozialministeriumservice und Sozialpartnern sollen Ausbildung und Fachkräftesicherung gestärkt werden.

Frauscher tritt in die Fußstapfen von Achleitner: Sie wird neue Wirtschafts-Landesrätin. © ÖVP/Wiesinger/KK

Reformen im Tourismus & bei der Raumordnung

Im Tourismus wurden die ursprünglich 104 Tourismusverbände auf sieben regionale Verbände zusammengelegt. Gleichzeitig wurde eine Tourismusstrategie bis 2030 beschlossen. Die jährlichen Nächtigungen stiegen laut Land innerhalb von zehn Jahren von 6,9 auf neun Millionen.

Bei der Raumordnung stand ein sparsamerer Umgang mit Boden im Mittelpunkt. Bestehende Flächen und Leerstände sollen stärker genutzt werden. Nach Landesangaben hat sich der tägliche Baulandzuwachs zuletzt halbiert. Für das Standortressort sind im Budget 2027 rund 448 Millionen Euro vorgesehen. Das entspricht laut Land einer Steigerung von mehr als 50 Prozent gegenüber 2018. Besonders Forschung und Wissenschaft sollen davon profitieren.

Zum Abschied betonte Achleitner, Oberösterreich müsse auch künftig ein attraktiver Standort für Investitionen und berufliche Perspektiven bleiben.