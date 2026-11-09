Hitzesommer fordert in OÖ 190 Todesopfer

Es war der heißeste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Grünen OÖ fordern nun einen konkreten Hitzeschutzplan.

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OÖ. Der Sommer 2026 hat in Österreich zahlreiche Todesopfer gefordert. Laut einer Schätzung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) starben österreichweit 1.008 Menschen an den Folgen extremer Hitze. In OÖ werden 190 Todesfälle der Hitze zugerechnet. Damit liegt OÖ im direkten Bundesländervergleich an dritter Stelle. Die meisten Todesfälle verzeichnet Wien mit 229, gefolgt von NÖ mit 223 und der Steiermark mit 123.

Heißester Sommer seit Aufzeichnungsbeginn

Im Sommer 2025 wurden österreichweit 425 Hitzetote geschätzt. Bereits 2024 lag die Zahl mit 989 deutlich höher. Der Sommer 2026 war der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. An über 100 Messstationen wurden Temperaturrekorde gemessen. Hitze belastet besonders Herz, Kreislauf, Nieren und Lunge. Die AGES berechnet die hitzebedingte Übersterblichkeit anhand statistischer Modelle. Einzelne Todesfälle lassen sich dadurch nicht eindeutig zuordnen.

Grüne fordern konkreten Hitzeschutzplan

Die oberösterreichischen Grünen fordern angesichts der Zahlen einen konkreten Hitzeschutzplan. Besonders Kinder, ältere und kranke Menschen müssten besser geschützt werden. Vorgeschlagen werden mehr Beschattung, Begrünung und kühlere Gebäude in Schulen, Kindergärten und Pflegeheimen. Die Landesregierung solle und müsse entsprechende Schutzmaßnahmen rasch umsetzen.