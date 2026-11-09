Frau 3 Tage im Kofferraum gefangen: Cobra fasst Entführer

Die Oberösterreicherin wurde von dem 41-Jährigen nach Ungarn gelockt und drei Tage lang in einem Kofferraum gefangen gehalten. Der Ungar soll sie gefesselt, misshandelt und mit einer Schusswaffe bedroht haben.

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OÖ. Drei Tage lang soll eine 62-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Braunau Todesängste ausgestanden haben: Ein 41-jähriger Ungar lockte die Frau unter einem Vorwand nach Ungarn, schlug sie nieder, fesselte sie und hielt sie anschließend in einem präparierten Kleinbus beziehungsweise im Kofferraum gefangen. Immer wieder soll er sein Opfer mit einer Schusswaffe bedroht und mit Forderungen unter Druck gesetzt haben. Jetzt klickten für den Verdächtigen in Oberösterreich die Handschellen. Das Einsatzkommando Cobra nahm den Mann fest.

Nach Immobilienverkauf nach Ungarn gelockt

Was als gemeinsamer Kurzurlaub begann, entwickelte sich offenbar zu einem Albtraum. Die 62-Jährige hatte laut Polizei erst vor Kurzem eine größere Bargeldsumme aus einem Immobilienverkauf erhalten. Ihr 41-jähriger ungarischer Bekannter soll davon gewusst haben und die Pensionistin daraufhin zu einem gemeinsamen Kurzurlaub nach Ungarn überredet haben.

In Kofferraum gefangen

Doch dort angekommen, dürfte die Situation dramatisch eskaliert sein. In einem Waldstück soll der Mann die Frau niedergeschlagen und gefesselt haben. Anschließend hielt er sie laut Ermittlern drei Tage lang in einem Kofferraum beziehungsweise einem eigens präparierten Kleinbus gefangen.

Während ihrer Gefangenschaft soll die 62-Jährige massiven Bedrohungen ausgesetzt gewesen sein. Der Verdächtige setzte laut Polizei auch eine Schusswaffe ein und stellte mehrere Forderungen. Welche konkreten Forderungen er an sein Opfer richtete, ist bislang nicht bekannt.

Opfer zurück nach Österreich gebracht

Als schließlich Angehörige der Frau versuchten, Kontakt zu ihr aufzunehmen, dürfte der Druck auf den mutmaßlichen Täter gestiegen sein. Wegen der zunehmenden Einschüchterung seines Opfers und der Kontaktversuche aus der Familie ließ der 41-Jährige offenbar von seinem Vorhaben ab und brachte die Pensionistin zurück nach Österreich.

Doch damit war der Albtraum nicht vorbei: Für den Fall, dass sie Anzeige bei der Polizei erstatten sollte, soll er der Frau mit schweren Gewalttaten gegen ihre Familie gedroht haben.

Cobra schlug im Bezirk Braunau zu

Am vergangenen Samstag erstattete die 62-Jährige schließlich Anzeige im Polizeizentrum Braunau. Sie gab an, von einem ungarischen Bekannten entführt worden zu sein. Der Koordinierte Kriminaldienst des Bezirkspolizeikommandos Braunau übernahm die Ermittlungen.

Parallel dazu liefen Nachforschungen im Ausland. Den Ermittlern gelang es schließlich, sowohl die Identität als auch den Aufenthaltsort des Verdächtigen auszuforschen. Die Staatsanwaltschaft Ried ordnete daraufhin die Festnahme an.

Kurz darauf schlug das Einsatzkommando Cobra zu: Der 41-Jährige wurde in einem Wohnhaus im Bezirk Braunau festgenommen. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Mann laut Polizei umfassend geständig.

Die 62-Jährige erlitt durch die Tat erhebliche Verletzungen. Auch der präparierte Kastenwagen, in dem sie festgehalten worden sein soll, konnte in Ungarn gefunden werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ried wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Er befindet sich in Untersuchungshaft.