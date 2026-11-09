50 Meter abgerutscht: Zwei Mädchen aus Wald gerettet

Die 14-Jährigen konnten sich selbst nicht mehr aus ihrer misslichen Lage befreien.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dramatische Rettungsaktion im Flachgau: Zwei 14-jährige Mädchen sind in der Nacht auf Montag in Ebenau im steilen Waldgelände verunglückt. Bergrettung und Feuerwehr mussten die verletzten Teenager mit Seilen aus einer gefährlichen Lage befreien.

50 Meter in die Tiefe gerutscht

In der Nähe des Werkschulheims kamen die beiden Jugendlichen aus bisher ungeklärter Ursache vom Weg ab und rutschten rund 50 Meter in Richtung Strubklamm hinunter. In einer steilen Rinne blieben sie schließlich liegen. Beide waren verletzt, durchnässt und stark unterkühlt. Zudem drohte Gefahr durch Steinschlag.

Große Rettungsaktion mitten in der Nacht

Der Alarm ging um 0.36 Uhr ein. Ein Feuerwehrmann seilte sich zunächst zu den Mädchen ab und sicherte sie gegen ein weiteres Abrutschen. Danach übernahmen die Bergretter die Versorgung. Mit einer Vakuummatratze, einer Gebirgstrage und einem Seilzug wurden die Teenager mühsam zurück nach oben gebracht.

Insgesamt standen zwölf Bergretter sowie Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz im Einsatz. Um 3 Uhr war die Aktion beendet. Anschließend kamen die Mädchen ins Krankenhaus.