oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

8 Meter weit

Horror-Unfall: Mercedes schleifte Pensionisten mit

Online Redaktion
von
Silberner Kombi mit stark beschädigtem Heck steht bei Nacht am Straßenrand.
© ZOOM.TIROL
Die Lenkerin (70) bremste nicht, der Automatik-Pkw schoss daraufhin zurück.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein missglücktes Rückwärtsmanöver endete am Sonntagabend in Kundl (Bezirk Kufstein) mit einem Unfall. Ein 85-Jähriger wurde von einem plötzlich zurücksetzenden Auto mehrere Meter mitgerissen und verletzt.

Ein Polizist untersucht ein stark beschädigtes Garagentor bei Nacht.
Der Mercedes prallte in eine Garage. Ein Beamter am Unfallort. © ZOOM.TIROL

Helfer plötzlich selbst in Gefahr

Eine 70-jährige Serbin hatte Probleme, ihren Wagen rückwärts zu bewegen. Ihr Bekannter wollte helfen und legte bei laufendem Motor von außen durch die offene Fahrertür den Rückwärtsgang ein. Doch dann passierte das Unglück: Die Lenkerin nahm versehentlich den Fuß von der Bremse. Der Automatik-Pkw schoss daraufhin unkontrolliert nach hinten.

Zwei Notarztfahrzeuge und mehrere Personen auf einer nächtlichen Straße im Einsatz.
Einsatzkräfte vor Ort. © ZOOM.TIROL

Acht Meter mitgeschleift

Der Pensionist wurde rund acht Meter vom Fahrzeug mitgezogen. Erst als der Wagen gegen das gegenüberliegende Garagentor einer Nachbarin krachte, kam die Fahrt zum Stillstand. Der 85-Jährige erlitt eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf sowie Verletzungen im Brustbereich. Er blieb bei Bewusstsein und wurde ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.

Auch interessant

Nie wieder frieren? Diese beheizbare Weste von bringt Wärme auf Knopfdruck

Mercedes gewinnt in Brasilien Kostrukteurs-WM

Isarael: Eisenkot erhält Regierungsauftrag

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ruhrgas/Gazprom: Koppelung an Ölpreis fällt

(Fast) alles grün bei Skistart in Kitzbühel

Lufthansa streicht mehr als 800 Flüge

Keine Pause für Larissa!

82-Jähriger unter Baum eingklemmt – im Spital gestorben

Feuerwehr im Einsatz in Karambolage verwickelt

Alpinist (80) stürzt 100 Meter in den Tod

Horror-Unfall: Mercedes schleifte Pensionisten mit

Wiener Börse am Nachmittag weiter fest

Sogar im Winter: Tarantel breitet sich bei uns aus