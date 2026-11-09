8 Meter weit
Horror-Unfall: Mercedes schleifte Pensionisten mit
Ein missglücktes Rückwärtsmanöver endete am Sonntagabend in Kundl (Bezirk Kufstein) mit einem Unfall. Ein 85-Jähriger wurde von einem plötzlich zurücksetzenden Auto mehrere Meter mitgerissen und verletzt.
Helfer plötzlich selbst in Gefahr
Eine 70-jährige Serbin hatte Probleme, ihren Wagen rückwärts zu bewegen. Ihr Bekannter wollte helfen und legte bei laufendem Motor von außen durch die offene Fahrertür den Rückwärtsgang ein. Doch dann passierte das Unglück: Die Lenkerin nahm versehentlich den Fuß von der Bremse. Der Automatik-Pkw schoss daraufhin unkontrolliert nach hinten.
Acht Meter mitgeschleift
Der Pensionist wurde rund acht Meter vom Fahrzeug mitgezogen. Erst als der Wagen gegen das gegenüberliegende Garagentor einer Nachbarin krachte, kam die Fahrt zum Stillstand. Der 85-Jährige erlitt eine stark blutende Platzwunde am Hinterkopf sowie Verletzungen im Brustbereich. Er blieb bei Bewusstsein und wurde ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.
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