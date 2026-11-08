In Vorarlberg
Alpinist (80) stürzt 100 Meter in den Tod
Das Paar befand sich gegen Mittag auf dem unteren Kapfweg. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte der Mann plötzlich über einen steilen Abhang rund 100 Meter in die Tiefe. Schwer verletzt blieb er im Gelände liegen.
Auch interessant
Bergrettung barg den Mann
Die Bergrettung rückte aus, um den 80-Jährigen zu bergen. Anschließend wurde er mit einem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Dort kämpften die Ärzte um sein Leben – doch am Nachmittag erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden