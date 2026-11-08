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In Vorarlberg

Alpinist (80) stürzt 100 Meter in den Tod

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Tragischer Bergunfall in Vorarlberg: Ein 80-jähriger Österreicher ist am Sonntag bei Götzis tödlich abgestürzt. Er war gemeinsam mit seiner 67-jährigen Lebensgefährtin unterwegs, als es zu dem Unglück kam.
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Das Paar befand sich gegen Mittag auf dem unteren Kapfweg. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte der Mann plötzlich über einen steilen Abhang rund 100 Meter in die Tiefe. Schwer verletzt blieb er im Gelände liegen.

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Bergrettung barg den Mann

Die Bergrettung rückte aus, um den 80-Jährigen zu bergen. Anschließend wurde er mit einem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Dort kämpften die Ärzte um sein Leben – doch am Nachmittag erlag der Mann seinen schweren Verletzungen.

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