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Bill Kaulitz will "Wetten, dass..?" im pinken Leder-Outfit moderieren

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Pink, Leder und nackte Brust: Bill Kaulitz lässt die Fans rätseln – und verrät jetzt, in welchem gewagten Look er bei "Wetten, dass..?" vor die Kameras treten will. Bei einem Tokio-Hotel-Konzert in Berlin platzte die modische Bombe.
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Bei der ausverkauften Show in der Berliner Uber Arena standen am Samstagabend 15.000 Fans vor der Bühne. Sänger Bill Kaulitz präsentierte gleich fünf verschiedene Kostüme. Ein Look sorgte dabei besonders für Aufsehen: knalliges Pink, viel Leder und eine komplett freie Brust.

Augenzwinkernd bezeichnete der 37-Jährige das gewagte Outfit als sein "Sport-Outfit". Zwei Fans holte er sogar aus den oberen Rängen nach vorne, damit sie den Look aus nächster Nähe sehen konnten. Dann legte er nach: "Darüber regen sich ja viele auf." Und schließlich kündigte er an: "Auch in diesem Outfit werde ich ‚Wetten, dass..?‘ moderieren."

Augenzwinkernd bezeichnete der 37-Jährige das gewagte Outfit als sein "Sport-Outfit". © Instagram

Tom kommt angeblich in Grün

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Schon zuvor hatten die Kaulitz-Zwillinge im Interview mit NDR 2 über ihre Outfits für die Kultshow gesprochen. Bill verriet dabei, dass er gleich mehrere Looks geplant habe. Für seinen Bruder Tom hatte er hingegen einen kleinen Seitenhieb übrig: Dessen Outfit werde "langweilig wie immer". Eine Farbe verriet er allerdings: Tom soll Grün tragen.

Am 5. Dezember übernehmen Bill und Tom Kaulitz in Halle (Saale) erstmals die Moderation von "Wetten, dass..?". Damit treten sie in große Fußstapfen: Die Samstagabendshow wurde über Jahrzehnte von Moderatoren wie Frank Elstner, Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker geprägt.

Nina Chuba überrascht Tokio-Hotel-Fans

Bei "Fata Morgana" bekam Tokio Hotel prominente Unterstützung: Sängerin Nina Chuba kam auf die Bühne und performte gemeinsam mit der Band. © Getty Images

Auch musikalisch gab es in Berlin einen besonderen Moment. Bei "Fata Morgana" bekam Tokio Hotel prominente Unterstützung: Sängerin Nina Chuba kam auf die Bühne und performte gemeinsam mit der Band.

Nach rund zwei Stunden verabschiedeten sich die Musiker mit ihrem Klassiker "Durch den Monsun". Bei den Fans dürfte vor allem eine Frage hängen geblieben sein: Wird Bill tatsächlich in seinem pinken Leder-Look "Wetten, dass..?" moderieren?

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